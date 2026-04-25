Τι αποκάλυψε η Λώρα Ιωάννου στο Dnews.

Αναδημοσιεύουμε από το ρεπορτάζ της Λώρας Ιωάννου στο Dnews την Παρασκευή, με τίτλο για τις «ομάδες των πέντε που ετοιμάζονται να χτυπήσουν»:

«Παρότι κανείς από τους βουλευτές δεν πρόκειται να αποπειραθεί να ρίξει την κυβέρνηση εντούτοις πολλοί είναι αυτοί που δηλώνουν αποφασισμένοι να της κάνουν τη ζωή δύσκολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews δεν αργεί η ώρα που ομάδες βουλευτών -ανά πέντε – θα αρχίζουν να καταθέτουν σκληρές Ερωτήσεις προς την κυβέρνηση. Φέρνοντας την στην δύσκολη θέση είτε να τους ανεχθεί είτε να τους διαγράψει. Ο αριθμός πέντε δεν είναι τυχαίος. Θα είναι τόσοι ώστε ακόμη και αν διαγραφούν δεν θα μείνουν με την ρετσινιά του αποστάτη αφού και πάλι η Ν.Δ. θα διαθέτει τον μαγικό- πλην οριακό- αριθμό των 151 βουλευτών.

Μία τέτοια πρακτική- εφόσον λάβει μόνιμο χαρακτήρα- νομοτελειακά θα οδηγήσει σε εσωκομματικές εξελίξεις και πιθανώς σε πρόωρες κάλπες».

Το ρεπορτάζ περιγράφει πλήρως τα όσα συζητούνται και σχεδιάζονται στο παρασκήνιο της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Αν θα γίνουν και πράξη- πράγμα δύσκολο- θα εξαρτηθούν από πολλά.

Β.Σκ.