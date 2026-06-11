«Η ΝΔ δεν θέλει να μπει στη λογική ότι είχε έναν ακροδεξιό πρόεδρο, αλλά εγώ νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς έχει απόψεις που αλλάζουν ευκόλως, οπότε δεν είναι εύκολο να τον κατατάξεις σε έναν χώρο», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.

«O κ. Σαμαράς έχει απόψεις οι οποίες αλλάζουν ευκόλως οπότε δεν είναι εύκολο να τον κατατάξεις σε ένα χώρο και μόνο», δήλωσε η Ντόρα Μπακογιάννη στα Παραπολιτικά 90,1 σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν ο πρώην πρωθυπουργός είναι ακροδεξιός.

Η βουλευτής Χανίων τόνισε ότι το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα βλάψει την παράταξη και υπενθύμισε ότι επί Σαμαρά η ΝΔ πήρε το χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία της.

Αντίθετα, για τον Κώστα Καραμανλή τόνισε πως είναι θεσμικός και δεν θα έκανε ποτέ κάτι κακό στο κόμμα.

Υποστήριξε ότι στόχος της ΝΔ είναι η νίκη των εκλογών από την πρώτη κάλπη. «Πρέπει να πείσουμε τον κόσμο για την προοπτική μιας κυβέρνησης της ΝΔ μέσα σε αυτό το παντελώς τρελό γεωπολιτικό περιβάλλον», είπε και εκτίμησε ότι η ΝΔ θα πάρει την αυτοδυναμία.

Σε ό,τι αφορά την ΕΛΑΣ δήλωσε ότι η αλαζονεία την οποία εκπέμπει είναι κάτι πρωτοφανές, καθώς και ότι ο τρόπος συμπεριφοράς του Αλέξη Τσίπρα προς τα στελέχη που θέλει να πάρει είναι απαράδεκτος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αναλυτικά:

Ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι είναι ακροδεξιός ο κ. Σαμαράς

Ν.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Η ΝΔ δεν θέλει να μπει στη λογική ότι είχε έναν ακροδεξιό πρόεδρο αλλά εγώ νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς έχει απόψεις οι οποίες αλλάζουν ευκόλως οπότε δεν είναι εύκολο να τον κατατάξεις σε έναν χώρο και μόνο. Αυτή τη στιγμή κάνει μια επίθεση ιδιαίτερα για την εξωτερική πολιτική της χώρας η οποία είναι παντελώς άδικη και εκτός κάθε λογικής ανάλυσης.

Για το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

Ν.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Θα δούμε αν τελικά το κάνει ή δεν το κάνει. Είναι βέβαιο ότι ένας πρώην πρόεδρος της ΝΔ άμα κάνει κόμμα δεν είναι θετικό για την ΝΔ άρα μοιραία κάπου θα την βλάψει. Θα πάρει βέβαια και από άλλους χώρους όπως Βελόπουλος και Καρυστιανού κ.α παρά ταύτα δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη για τη ΝΔ.

Για τον κ.Καραμανλή

Ν.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ο κ. Καραμανλής είναι θεσμικός. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ποτέ να κάνει κάτι το οποίο να βλάψει τη ΝΔ, έχει τελείως διαφορετική λογική από τον κ. Σαμαρά. Μην ξεχνάτε ότι ο Σαμαράς δεν είναι η πρώτη φορά, έχει ρίξει μια κυβέρνηση της ΝΔ, πέρασε μια φάση ερήμου, τον πήρε πίσω η ΝΔ, τον τίμησε και τον έκανε αρχηγό παρά ταύτα όταν μιλάμε για ποσοστά δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει ότι το ποσοστό το οποίο πήρε ο κ. Σαμαράς ήταν 18% το χαμηλότερο ποσοστό που η ΝΔ είχε ποτέ.

Για την δήλωση του πρωθυπουργού για μία κάλπη και αυτοδυναμία

Ν.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ο στόχος της ΝΔ είναι μια κάλπη και ότι ο στόχος της ΝΔ είναι να κερδίσουμε τις εκλογές. Πρέπει να κάνουμε ότι είναι δυνατόν να πείσουμε τον κόσμο ότι η προοπτική αυτή τη στιγμή είναι η προοπτική μιας κυβέρνησης της ΝΔ μέσα σε αυτό το παντελώς τρελό γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα. Η κατάσταση γύρω μας είναι ένα τρελοκομείο, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με τίποτα για το τι συμβαίνει και δεν ξέρουμε και τι μας περιμένει κατόπιν τούτου είναι τεράστιας σημασίας να έχουμε σταθερότητα μέσα στη χώρα μας και σταθερότητα σημαίνει ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος κρατάει καλά το πηδάλιο αυτής της χώρας.

Ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι απέτυχε η κυβέρνηση στο ζήτημα της ακρίβειας

Ν.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται σήμερα παγκοσμίως, δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση στον κόσμο η οποία να μην ταλαιπωρείται από την ακρίβεια. Ο covid μας άφησε πάρα πολύ μεγάλο πληθωρισμό και μετά τον covid πέσαμε στους πολέμους. Ο ένας αύξησε τρομερά τα σιτηρά και την έλλειψη όλων των πρώτων υλών και ο δεύτερον κλείνοντας τα Στενά του Ορμούζ έχει οδηγήσει σε μια παγκόσμια αύξηση όλων των προϊόντων και κυρίως στον τομέα της ενέργειας. Εάν δεν ανοίξουν τα Στενά τα πράγματα δεν μπορεί να είναι ελπιδοφόρα. Δεν μπορώ εγώ να πω παραμύθια, όταν είναι κλειστά τα Στενά όταν δεν μπορούμε να πάρουμε φυσικό αέριο από το Κατάρ, όταν το πετρέλαιο δεν μπορεί να περάσει από τα Στενά οι τιμές, και ακόμα η αγορά είναι ψύχραιμη, δεν έχει αντιδράσει βιαίως αλλά ο κίνδυνος να υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις είναι εδώ και αυτό πρέπει να το πολεμήσουμε και πρέπει να το πολεμήσουμε στο επίπεδο πλέον εξωτερικής πολιτικής. Πρέπει να ανοίξουν τα Στενά.

Ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι μπορεί να πάρει την αυτοδυναμία η ΝΔ

Ν.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ναι το πιστεύω διότι ο κόσμος θα πάει στην κάλπη σκεπτόμενος τις εναλλακτικές, σκεπτόμενος την προοπτική των παιδιών του και την δική του και βάζοντας κάτω τι είπαμε και τι κάναμε γιατί την αξιοπιστία θα κρίνει ο πολίτης. Θα κρίνει που πετύχαμε και που αποτύχαμε γιατί υπήρχαν και τομείς που αποτύχαμε όπως πχ στο αγροτικό. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια τώρα να ξαναστήσουμε μια σωστή πολιτική στον αγροτικό τομέα με όλα αυτά τα οποία έχουνε συμβεί και θα το κάνουμε απλώς δεν μπορεί να μην μας το χρεώσουν ως αποτυχία. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε πετύχει σε πάρα πολλά πράγματα όπως στα νοσοκομεία, στις προσλήψεις των γιατρών, έχουμε πετύχει να βελτιώσουμε την κατάσταση στην ανεργία κ.ο.κ Υπάρχουν τομείς που έχουμε επιτυχίες, τομείς που δεν έχουμε από εκεί και πέρα όμως θα κριθούμε για το εάν υλοποιήσαμε αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε.

Ν.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ο στόχος για το 2030 είναι να φτάσουμε το μέσο όρο της ΕΕ και επειδή ξεκινήσαμε πάρα πολύ πίσω εμείς πρέπει να τρέξουμε με διπλή ταχύτητα. Το κάναμε μέχρι στιγμής, θα πρέπει να το κάνουμε και τα επόμενα τέσσερα χρόνια για να φτάσουμε εκεί που πραγματικά θέλουμε και να μπορεί ο πολίτης να πει «περνάω καλά» γιατί σήμερα σου λέει «ακούω τις μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης αλλά εμένα στην τσέπη μου δεν φτάνουν . Άρα αυτό που πρέπει να είναι ο στόχος είναι να φτάσουν στην τσέπη του, να καταλάβει ότι έχει μέρισμα από αυτή την ευημερία.

Κληθείσα να σχολιάσει τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης

Ν.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ διότι το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα μεγάλο θεσμικό κόμμα κι επειδή είχα συμμετάσχει στην συνταγματική αναθεώρηση του 2009 που τότε εισηγητής ήταν ο Β. Βενιζέλος, τότε αλλάξαμε 86 άρθρα. Συμφώνησε τότε η ΝΔ στα 84, κάναμε μια ουσιαστική δουλειά. Το ΠΑΣΟΚ δεν έρχεται να μας πει ότι δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση γιατί το σύνταγμά μας είναι μια χαρά και δεν χρειάζεται τίποτα, εδώ δεν λέει αυτό, λέει ότι και να συμφωνήσω μαζί σου, και να έχω την ίδια άποψη μαζί σου, και να έχω καταθέσει μια πρόταση την οποία εσύ θα ψηφίσεις εγώ πάλι θα πω όχι. Αυτό αγγίζει τα όρια του παραλογισμού διότι το σύνταγμα απαιτεί από εμάς να έχουμε συναινέσεις. Το σύνταγμα δεν απαιτεί να σταματήσει η κοινοβουλευτική διαδικασία και να μην υπάρχει αντιπολίτευση, να μην διαφωνεί η αντιπολίτευση και να μην κάνει κριτική κλπ σου λέει ότι σε αυτή την συγκεκριμένη διαδικασία στρωθείτε κάτω και βρείτε την καλύτερη δυνατή λύση.

Ερωτηθείσα ποιος εκτιμά ότι θα είναι ο αντίπαλός της ΝΔ στις επικείμενες εκλογές

Ν.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Μπορεί να με χαρακτηρίσετε παλιομοδίτισσα αλλά ο τρόπος συμπεριφοράς του κ. Τσίπρα στα στελέχη τα οποία θεωρητικώς θέλει να πάρει είναι επιεικώς απαράδεκτος. Η αλαζονεία αυτή την οποία εκπέμπει αυτή τη στιγμή η ΕΛ.Α.Σ είναι κάτι πρωτοφανές. Γιατί αν εγώ θέλω να σας πάρω στο κόμμα μου και να σας κατεβάσω υποψήφιο στα Χανιά για παράδειγμα σε ξεφτιλίζω πριν και σε παίρνω μετά και σε παρουσιάζω στέλεχος που καλώ τον κόσμο να σε ψηφίσει; Είναι λογικές αυτές; Εγώ τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ που τους σέβομαι, βλέπω την κατάσταση στην οποία βρίσκονται κάποιοι από αυτούς θα πουν «δεν μας παρατάτε πάμε σπίτι μας να κρατήσουμε την αξιοπρέπειά μας» και κάποιοι άλλοι βρίσκονται σε δεινή θέση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό!

ΔΗΜ: Πιστεύετε ότι ο κ. Τσίπρας θα είναι το δεύτερο κόμμα ή το ΠΑΣΟΚ

Ν.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Πιστεύω ότι ο κ.Τσίπρας είναι πολύ πιο χαρισματικός και ναι οι πιθανότητες είναι να είναι αυτός δεύτερο κόμμα.