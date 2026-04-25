Η υψηλή συμμετοχή οδηγεί, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Dnews στην εξέταση του ενδεχομένου παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους δικαιούχους να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία.

Ιδιαίτερα αυξημένο καταγράφεται το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026–2027 της ΔΥΠΑ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 126.000 αιτήσεις μέσα στις πρώτες ημέρες της διαδικασίας. Η υψηλή συμμετοχή οδηγεί, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Dnews στην εξέταση του ενδεχομένου παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους δικαιούχους να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία.

Το πρόγραμμα αφορά τη διάθεση συνολικά 300.000 επιταγών (vouchers) διακοπών και υλοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συνεχίζεται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Συγκεκριμένα:

- Σάββατο 25 Απριλίου: δικαίωμα υποβολής έχουν όσοι διαθέτουν ΑΦΜ που λήγει σε 7, 8 και 9

- Κυριακή 26 Απριλίου: η πλατφόρμα ανοίγει για όλους ανεξαιρέτως τους ενδιαφερόμενους

Μετά την ολοκλήρωση της σταδιακής διαδικασίας, αναμένεται να δοθεί χρόνος για την επεξεργασία των αιτήσεων και την έκδοση των προσωρινών πινάκων δικαιούχων.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται σε λίγα βήματα. Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην υπηρεσία «Κοινωνικός Τουρισμός» στο gov.gr, συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και ελέγχουν τα προσυμπληρωμένα στοιχεία τους. Στη συνέχεια δηλώνουν τα ωφελούμενα μέλη της οικογένειας, εφόσον υπάρχουν, και προχωρούν στην οριστική υποβολή της αίτησης.

Τα στοιχεία εισοδήματος και ασφάλισης αντλούνται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, γεγονός που μειώνει σημαντικά τον χρόνο συμπλήρωσης και περιορίζει την ανάγκη για υποβολή δικαιολογητικών.

Παροχές και επιδοτήσεις

Η επιταγή κοινωνικού τουρισμού αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο μέλος. Μέσω του προγράμματος, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, καταβάλλοντας μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικές προβλέψεις υπάρχουν για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές ανάγκες. Στα νησιά όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Κως, η Σάμος και η Ρόδος παρέχονται έως δέκα δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή.

Παράλληλα, στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας, στον Έβρο και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας – με εξαίρεση τις Σποράδες – προβλέπονται έως και δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις, ενισχύοντας περαιτέρω τις τοπικές οικονομίες.

Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης μέρος του κόστους μετακίνησης, καθώς τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται σε ποσοστό 75%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη.

Δικαιούχοι και κριτήρια

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ανεργίας, καθώς και άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον τρεις συνεχόμενους μήνες.

Η επιλογή των δικαιούχων πραγματοποιείται μέσω μοριοδότησης, με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, όπως το ύψος του εισοδήματος, ο αριθμός των παιδιών, η ύπαρξη αναπηρίας και η συμμετοχή για πρώτη φορά στο πρόγραμμα. Για πρώτη φορά φέτος, οι πολύτεκνοι εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και εντάσσονται αυτόματα, εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις.

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν αντίστοιχη επιδότηση από άλλο φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι είχαν λάβει επιταγή κατά την περίοδο 2025–2026, με εξαίρεση τα άτομα με αναπηρία και τους πολύτεκνους.