Ποιοι θα προταθούν για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο- Όλα τα ονόματα και όλο το παρασκήνιο για τις ψηφοφορίες της Κυριακής.

«Υπουργικό συμβούλιο να έφτιαχνε είναι βέβαιο πως θα είχαμε περισσότερες πληροφορίες». Αυτό το σχόλιο έκανε έμπειρο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη σιγή ασυρμάτου που υπάρχει από τον Νίκο Ανδρουλάκη στην επιλογή που θα κάνει για τη θέση του γραμματέα αλλά και τη σύνθεση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου.

Αύριο Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα συνεδριάσει για πρώτη φορά η Κεντρική Επιτροπή, ωστόσο ουδείς γνωρίζει ποια είναι η τελική απόφαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το πρόσωπο που θα διαδεχτεί τον Ανδρέα Σπυρόπουλο στη θέση του γραμματέα.

Με αποτέλεσμα στελέχη που είναι κοντά στον κ. Ανδρουλάκη να εκφράζουν ανησυχίες για το ενδεχόμενο να υπάρξουν αρκετά «λευκά» στην ψηφοφορία για τον γραμματέα, καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν για να γίνουν οι κατάλληλες συνεννοήσεις με όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Άλλη υποψηφιότητα δεν θα υπάρξει, όμως αν δεν προταθεί ένα πρόσωπο ευρύτερης αποδοχής μπορεί να προκύψουν υπόγειες διαφοροποιήσεις, που εκ των πραγμάτων θα χαλάσουν το καλό εσωκομματικό κλίμα του τελευταίου μήνα. Φαβορί παραμένει ο Κώστας Τσουκαλάς, παρότι στους συνομιλητές του διαμηνύει πως δεν έχει κλείσει τίποτα και πως ο ίδιος επιθυμεί να παραμείνει στη θέση του εκπροσώπου Τύπου. Στα ονόματα που παίζουν ψηλά είναι και αυτά του Γιάννη Βαρδακαστάνη, αλλά και του Δημήτρη Μάντζου, χωρίς να αποκλείεται και κάποια άλλη έκπληξη.

Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα ήθελε ο γραμματέας του κόμματος να είναι ένα πρόσωπο που θα αφοσιωθεί αποκλειστικά στο κόμμα και δεν θα έχει βλέψεις για βουλή μέσω του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Να σημειωθεί ότι το καταστατικό που ψηφίστηκε στο συνέδριο δεν επιτρέπει ο γραμματέας να είναι υποψήφιος βουλευτής με σταυρό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πιο ξεκάθαρα είναι τα πράγματα για το Πολιτικό Συμβούλιο, στο οποίο θα μετέχουν όλοι οι κορυφαίοι. Στο σημαντικότερο όργανο του κόμματος αναμένεται να εκλεγούν η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Παύλος Χρηστίδης, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος. Το ίδιο ισχύει και για τον Χάρη Δούκα, που θα είναι στην πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, απλώς ο δήμαρχος Αθηναίων δεν θα ήθελε να «τσαλακωθεί» περαιτέρω εκλεγόμενος σε χαμηλές θέσεις. Εκ των πραγμάτων αυτό είναι θέμα συμφωνίας με τον κ. Ανδρουλάκη, κάτι που πιθανολογείται ότι θα γίνει εντός της ημέρας. Μια θέση φαίνεται να παίζεται μεταξύ της Μιλένας Αποστολάκη και του Δημήτρη Μάντζου, καθώς το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ προβλέπει μάξιμουμ πέντε βουλευτές στο Πολιτικό Συμβούλιο. Επιπροσθέτως στο Πολιτικό Συμβούλιο ανάμεσα στο ονόματα που εκτιμάται πως θα μετέχουν είναι ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Φίλιππος Σαχινίδης, η Τόνια Αντωνίου, η Έφη Χαλάτση, η Όλγα Μαρκογιαννάκη, ο Βασίλης Κεγκέρογλου, o Nίκος Μίλης, ο Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης. Από την πλευρά των συνεργαζόμενων δυνάμεων στο πλαίσιο του ΚΙΝΑΛ εκτιμάται ότι θα μετέχει ο Θόδωρος Μαργαρίτης, χωρίς να αποκλείεται και κάποια άλλη επιλογή.

Στο Πολιτικό Συμβούλιο θα εκλεγούν 21 μέλη, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτά ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης και ο γραμματέας που θα εκλεγεί. Κατά πληροφορίες, τέλος, μπορεί να μετέχουν ex officio στο Πολιτικό Συμβούλιο ο επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλίδης, ο επικεφαλής της επιτροπής ψηφοδελτίων Πέτρος Λάμπρου και ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος.