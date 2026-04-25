«Ταυτίζει» τον Αλέξη Τσίπρα με τον πρωθυπουργό- Η στρατηγική του διμέτωπου καταδεικνύει πως πρώτος στόχος για την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη η δεύτερη θέση στις εκλογές, πάνω από τον Τσίπρα.

Σε «διμέτωπο» μετατρέπει τον αγώνα του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, βάζοντας στο κάδρο των επιθέσεών του και μάλιστα ισομερώς και τον ...Αλέξη Τσίπρα!

Στην ομιλία του στο Φόρουμ των Δελφών ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ταύτισε τρεις φορές τον Μητσοτάκη με τον Τσίπρα.

Διαβάστε χαρακτηριστικά τα σημεία που δείχνουν τον «διμέτωπο αγώνα» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Φόρουμ των Δελφών, παραχωρώντας συνέντευξη (και αυτό συμβολικό) στον Γιάννη Πρετεντέρη:

1. «Υπάρχουν δύο συστήματα εξουσίας που έχουν κριθεί: Το ένα έκατσε στο παρασκήνιο, διέλυσε το κόμμα του, επανέρχεται τώρα με ένα μεσσιανικό τρόπο. Και έχουμε και μιαν εκτεταμένη, συγκροτημένη, επικίνδυνη διαφθορά για το μέλλον της χώρας, που εδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου. Δίνω μια μάχη για να ηττηθεί αυτή η διαφθορά και να υπάρχουν καλύτερες ημέρες για τον τόπο"

2. «Ήρθε ο κ. Μητσοτάκης ως καβαλάρης της κάθαρσης της εποχής Τσίπρα-Καμμένου και της ενίσχυσης των θεσμών. Και μου λέτε σήμερα ότι τα έκανε και ο Βούτσης. Ε, αφού τα έκανε και ο Βούτσης, ας τα κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς, λοιπόν, λέμε “ψηφίστε μας”, να έχουμε πολιτική αλλαγή, για να κάνουμε την Ελλάδα κανονική ευρωπαϊκή χώρα και όχι με συμψηφισμούς να λέμε “τα έκανε ο Τασούλας, τα έκανε και ο Βούτσης, έκλεβαν και παλιά”. Όχι. Τομή, αλλαγή, ευρωπαϊκή κανονικότητα».

3. «Έχω ασκήσει κριτική στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και έχω χρέος να το κάνω και ως πολίτης και ως πολιτικός αρχηγός και σε υποθέσεις που είναι πολύ ουσιαστικές. Δεν έχω επιτεθεί και δεν έχω εκβιάσει ποτέ ούτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ούτε Έλληνες δικαστές, ούτε ανεξάρτητες αρχές, όπως έκανε και το σύστημα Τσίπρα – Καμμένου και το σύστημα Μητσοτάκη. Αυτά τα ζήσαμε, δεν είναι θεωρίες. Τα ζήσαμε. Ζήσαμε και τον κ. Πολάκη και τον κ. Γεωργιάδη και πολλούς άλλους να κάνουν επιθέσεις και παλιότερα στη Δικαιοσύνη όταν δεν τους άρεσε και τώρα. Άρα, άλλο είναι κρίνω και αξιολογώ και άλλο είναι εκβιάζω, επιτίθεμαι και δημιουργώ συνθήκες εκφοβισμού στην Ελληνική Δικαιοσύνη ή την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη».

Κανονικό διμέτωπο αγώνα λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αποδυναμώνοντας τον αγώνα της προοδευτικής αντιπολίτευσης κατά του πρωθυπουργού, συνεχίζοντας τη διάσπασή της στο όνομα της «αυτόνομης πορείας» του ΠΑΣΟΚ και την εδραίωση του ιδίου στην ηγεσία του κόμματός του μετά τις εκλογές, με το τελευταίο να το έχει ήδη μάλλον κατορθώσει λόγω και της έλλειψης στρατηγικής της εσωκομματικής του αντιπολίτευσης. Έναν διμέτωπο αγώνα που αποτελεί τη χαρά του Κυριάκου Μητσοτάκη τον οποίο και για όποιον καταλαβαίνει από πολιτική η πολιτική του ΠΑΣΟΚ υποβοηθάει πολύ σοβαρά.

Ο διμέτωπος αγώνας όμως υποδεικνύει και κάτι ακόμα: Πως πραγματικός στόχος της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η πρώτη θέση στις εκλογές. Είναι η δεύτερη θέση πάνω από τον Αλέξη Τσίπρα. Ώστε, εν συνεχεία, να διεκδικήσει στα προσεχή χρόνια την εξουσία από τη Νέα Δημοκρατία, αδιαφορώντας αν εν τω μεταξύ η ΝΔ κατορθώσει και επανακάμψει με αλλαγή στην ηγεσία της. Η κοντόφθαλμη αυτή στρατηγική της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, που δίνει χαρά και εν πολλοίς διέξοδο στον Κ. Μητσοτάκη, θα φανεί περισσότερο καθαρά στον προοδευτικό κόσμο το επόμενο διάστημα.