Όλοι έχουν χώρο και ρόλο στο νέο πολιτικό υποκείμενο που φιλοδοξεί να κάνει την δεύτερη μεγάλη Αλλαγή της Μεταπολίτευσης.

Αν ήθελε κάποιος να συμπυκνώσει αυτά που ειπώθηκαν στο Forum των Δελφών που αφορούν την πολιτική επικαιρότητα, θα μπορούσε να μείνει σε τρεις σημαντικές παρεμβάσεις.

Λάουρα Κοβέσι: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι συνώνυμο διαφθοράς, νεποτισμού και πελατειακών σχέσεων».

Αλέξης Τσίπρας: «Αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν είναι ούτε κανονικότητα ούτε σταθερότητα. Είμαστε μια χώρα που παράγει περισσότερες ανισότητες και διαφθορά από όσα μπορεί να αντέξει η κοινωνία».

Ευάγγ. Βενιζέλος: «Υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι τραγωδίες, είναι θεσμικά δυστυχήματα θα μπορούσε να πει κανείς. Έχουμε μια συρροή ατυχιών, μια συναστρία σκανδάλων, με κοινό υπόστρωμα την ποιότητα και τη λειτουργία των θεσμών».

Αυτή είναι η μεγάλη πολιτική εικόνα της χώρας. Επείγει κατά συνέπεια, ένα εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο ανάταξης.

Υπάρχει ανάγκη για αριστερή πολιτική με κυβερνώσα Αριστερά. Μιας Αριστεράς που δεν θα ξεχνά για ποιους υπάρχει.

Τίθεται συχνά το ερώτημα ποιοι χωράνε σε αυτή την πολύχρωμη, πληθυντική αριστερά. Χωράνε συλλογικότητες, ρεύματα ιδεών, προσωπικότητες που έχουν αναφορά στην σοσιαλδημοκρατία, στην πολιτική οικολογία, στην ριζοσπαστική αριστερά. Χωράνε και οι «ανέστιοι» που δεν βολεύονται με τον λιγότερο ουρανό που τους παραχωρεί σε δόσεις, η κυβέρνηση-κατά Τραμπ-του τρομερού Μητσοτάκη.

Αν σε ένα πρώτο στάδιο χρειαστεί μια οργανωτική φόρμα που θα διευκολύνει, θα πρέπει να αναζητηθεί και είναι το έλασσον. Οι προϋποθέσεις είναι το μείζον.

Σεβασμός στις πολιτικές αποσκευές που κουβαλάει ο καθένας. Πολλές μάλιστα έχουν και ειδικό πολιτικό βάρος ,και τις φέρουν σύντροφοι που αποκτήθηκαν σε δύσκολους καιρούς.

Το ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς και των ανθρώπων της, πάντα ήταν η ανιδιοτέλεια προσφοράς. Αυτό στις μέρες μας και στην συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία, απαιτεί να δοθεί χώρος στη νέα γενιά και στα νέα ακροατήρια που αγκάλιασε η ΙΘΑΚΗ στο ταξίδι της. Φυσικά ,όλοι έχουν χώρο και ρόλο στο νέο πολιτικό υποκείμενο που φιλοδοξεί να κάνει την δεύτερη μεγάλη Αλλαγή της Μεταπολίτευσης.

Η εμπειρία του παλιού με την ορμή του νέου θα φέρει την μεγάλη ανατροπή.

(Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος είναι γιατρός)