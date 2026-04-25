Οι τέσσερις πυλώνες του σχεδίου του πρώην πρωθυπουργού.

Ένα διαφορετικό «μείγμα» διαχείρισης της οικονομικής πολιτικής, το οποίο από την Αμαλίας χαρακτηρίζουν πλήρως ρεαλιστικό και αντιπαραθετικό προς τα όσα εφαρμόζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την πρόσφατη παρέμβαση του στους Δελφούς. Εστιάζοντας στα λεγόμενα του πρώην πρωθυπουργού, μπορεί εύκολα κάποιος να καταλάβει ότι πρόκειται για μια πρόταση η οποία έχει έντονο σοσιαλδημοκρατικό «αέρα», καθώς μπορεί να σχεδιάζει τη φορολογική επιβάρυνση των μεγάλων ομίλων, όμως αυτό δεν θα γίνει με όρους ρήξης, αλλά συνεργασίας.

Σοσιαλδημοκρατικό πρότυπο

Αν υπήρχε κάτι που διαχώριζε τη Συντηρητική παράταξη από τη Σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη των περασμένων δεκαετιών, ήταν η στήριξη του λεγόμενου κοινωνικού κράτους, από τους δεύτερους. Βέβαια, τα τελευταία 30, περίπου, χρόνια, αυτές οι διαχωριστικές γραμμές έπαψαν να υπάρχουν στην ουσία. Και η εποχή των μνημονίων, δεν βοήθησε στο να γίνει πλήρως κατανοητή από τους πολίτες η πολιτική που είχε σχεδιάσει η ο Αλέξης Τσίπρας, πριν βρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Πλέον, όμως, θεωρούν στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού, ότι η κατάσταση είναι διαφορετική και ακόμα και μέσα στις περιοδικές κρίσεις που «χτυπούν» την παγκόσμια -και ελληνική- οικονομία, υπάρχουν περιθώρια στήριξης των μικρομεσαίων στρωμάτων.

Αυτό που λείπει, λένε, είναι η πολιτική βούληση, καθώς η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει επιλέξει την υποστήριξη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και αυτή τη διαφορετική προσέγγιση -πάντα μέσα στα όρια και τα πλαίσια του συστήματος και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων- θέλησε να αναδείξει ο πρώην πρωθυπουργός από τους Δελφούς, στην πρόσφατη παρέμβαση του.

Οι τέσσερις πυλώνες του σχεδίου Τσίπρα

Αν κάποιος επιχειρούσε για λόγους οικονομίας χώρου να κωδικοποιήσει τις προτεραιότητες του Αλέξη Τσίπρα, θα μπορούσε να το κάνει σε τέσσερα σημεία:

Α) Αποτελεσματική στήριξη των νοικοκυριών για την αντιμετώπιση κόστους ζωής και της ακρίβειας στα τρόφιμα, τη στέγη και την ενέργεια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β) Φορολογική Δικαιοσύνη - Ουσιαστική μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών με μετατόπιση του φορολογικού βάρους στα πολύ υψηλά εταιρικά κέρδη και τα πολύ υψηλά εισοδήματα.

Γ) Αλλαγή του δημοσιονομικού μίγματος και αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου που θα δημιουργηθεί για την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και τη στήριξη της νεολαίας.

Δ) Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με όχημα ένα κράτος ισχυρό, αναπτυξιακό και Συνεργατικό, όχι πελατειακό, όχι διεφθαρμένο, με στόχος τη μετατόπιση προς παραγωγικούς τομείς που θα ενισχύσουν την εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Αυτό που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ότι τα όσα είπε συνοπτικά στου Δελφούς, αποτελούν επεξεργασίες του Ινστιτούτου του και τα οποία έχει μιλήσει αναλυτικά κατά τις πρόσφατες παρουσιάσεις της «Ιθάκης».

Για στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στην ακρίβεια, έχει καταθέσει:

Πρόταση για την ενεργειακή ακρίβεια, με θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά σε σταθερή και προσιτή τιμή. Διασφάλιση ότι κάθε νοικοκυριό θα μπορεί να θερμαίνεται/ψύχεται επαρκώς σε ένα προσιτό κόστος.

Εξήγησε ότι αυτό θα επιτευχθεί μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων χαμηλού κόστους που θα συνάψουν οι πάροχοι ενέργειας -με leader τη ΔΕΗ -με ΑΠΕ.

Προτάσεις για την ακρίβεια στα τρόφιμα με:

Μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα του Βασικού Καλαθιού από το 13% στο 6% (σε μια χώρα που μαστίζεται από δημογραφικό πρόβλημα ο ΦΠΑ για τις βρεφικές πάνες είναι στο 24%).

Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών ώστε η οποιαδήποτε μείωση του ΦΠΑ να περνάει στην τιμή

Θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους και έλεγχοι σε όλη την αλυσίδα από το χωράφι στο ράφι.

Προτάσεις για τη Στεγαστική Κρίση

Αυστηρός έλεγχος των αδειών airbnb και κυρίως των εταιρειών που έχουν στη διάθεσή τους μεγάλο αριθμό διαμερισμάτων.

Δημόσιες επενδύσεις για την κατασκευή κοινωνικής κατοικίας.

Αλλαγή Φορολογικού Μίγματος

Μείωση των φορολογικών συντελεστών για εισόδημα από Εργασία – Αύξηση των φορολογικών συντελεστών της κινητής περιουσίας.

Πατριωτική Εισφορά Επιχειρηματικών Ομίλων

Αφορά στην πρόσθετη φορολόγηση πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και επιχειρηματικών ομίλων με κύκλο εργασιών που αγγίζει τα δις και τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι είναι περίπου 100 επιχειρήσεις που ο κύκλος εργασιών τους ξεπερνάει τα 300 εκατ €. Έδωσε έμφαση στη συγκέντρωση της κερδοφορίας σε έναν πολύ μικρό αριθμό επιχειρήσεων και ομίλων καθώς όπως ανέφερε σήμερα στη χώρα οι 20 μεγαλύτεροι όμιλοι καλύπτουν το 79% των συνολικών κερδών προ φόρου.

Τα φορολογικά έσοδα από αυτόν τον φόρο θα κατευθυνθούν σε έναν ειδικό Λογαριασμό με στόχευση στην Επανίδρυση του Κοινωνικού Κράτους και τη Στήριξη των Νέων

Επενδύσεις

Προϋπόθεση για παραγωγικές επενδύσεις είναι η απομάκρυνση από το δυστοπικό περιβάλλον της διαφθοράς, της διαπλοκής και των σκανδάλων.

Η επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης – Αλλαγή Παραγωγικού Μοντέλου

Συγκρότηση Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης: με στόχο τον σχεδιασμό και υλοποίηση επενδύσεων σε τομείς στρατηγικής προτεραιότητας. Το Ταμείο Σύγκλισης θα αξιοποιεί τμήμα των πόρων του σημερινού Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με στόχο τη σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, και τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Κριτική από τα αριστερά

Τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός και ειδικά το κομμάτι της «πατριωτικής εισφοράς», προκάλεσε αρκετά σχόλια, πολλά εκ των οποίων ήρθαν από πρώην συντρόφους του, οι οποίοι τον κατηγορούν για «δεξιά στροφή».

Επίσης, στα κοινωνικά δίκτυα -κυρίως- σχολιάστηκε αρνητικά το σημείο στο οποίο αναφέρθηκε στις μεταναστευτικές ροές, αλλά και στην ενσωμάτωση μεταναστών με βάση το «ταίριασμα» τους στα ελληνικά ήθη και έθιμα, που σε αρκετούς δεν ήχησε καθόλου ευχάριστα.