Το βιοτικό επίπεδο και η αγοραστική δύναμη των κατώτερων στρωμάτων και της μεσαίας τάξης;

Αναδημοσιεύουμε από την «Καθημερινή» της Παρασκευής:

«Στα 20 πιο δυναμικά κέντρα του πλούτου ανά τον πλανήτη για την επόμενη 5ετία συγκαταλέγει η Knight Frank την Ελλάδα, καθώς προβλέπει ότι ο αριθμός των πολυεκατομμυριούχων, που ήδη αυξήθηκε κατά 74% την τελευταία πενταετία, θα σημειώσει περαιτέρω αύξηση 25,3% έως το 2031.

Σύμφωνα με τη νέα έκδοση του Wealth Report της διεθνούς εταιρείας συμβούλων ακινήτων, ο πληθυσμός των ατόμων πολύ υψηλής εισοδηματικής στάθμης, δηλαδή με περιουσία άνω των 30 εκατ. δολαρίων, ήταν 523 το 2021, αλλά έχει αυξηθεί στα 910 φέτος και αναμένεται να φτάσει στα 1.140 έως το 2031».

Οι Έλληνες πολυεκατομμυριούχοι δηλαδή με περιουσία πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια στα πέντε (από τα επτά) χρόνια της σημερινής κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά 74%- και αν υπολογίσουμε και τα άλλα δυο χρόνια Μητσοτάκη σχεδόν διπλασιάστηκαν!

Για το βιοτικό επίπεδο και την αγοραστική δύναμη των κατώτερων στρωμάτων και της μεσαίας τάξης τι να πούμε;

Β.Σκ.