Για το θέμα της ανανέωσης της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μίλησε ο Κώστας Τσουκαλάς στο ΕΡΤnews Radio 105,8, χαρακτηρίζοντας «αρλούμπες» όσα υποστηρίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Η κυρία Κοβέσι παρέπεμψε στο σώμα του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι για την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων εισαγγελέων αρμόδιο είναι το συλλογικό όργανο που το διορίζει, άρα το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και όχι η κυβέρνηση», ανέφερε αρχικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Ως προς το γιατί απευθύνθηκε στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε «αυτό είναι ένα διαδικαστικό ζήτημα, επικυρωτικό. Αφού δεν υπάρχει κάποια διαδικασία ώστε να μην θέλει την ανανέωση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Είναι ξεκάθαρο. Η κ. Κοβέσι στην ουσία, εξήγησε, αλλά δεν χρειάζεται να το πει η κ. Κοβέσι, το λέει ο κανονισμός, γιατί αυτά που λέει ο κ. Γεωργιάδης είναι αρλούμπες. Κανονικά, λέει το άρθρο 17 παράγραφος 1, ενώ χρειάζεται εισήγηση στο συλλογικό όργανο το οποίο μπορεί και να μην την δεχθεί από την ελληνική πλευρά – εκείνο έχει δικαίωμα να μην τη δεχτεί, το αναφέρει ρητά – για την ανανέωση δεν απαιτείται αυτό. Και είναι αρμοδιότητα μόνο του συλλογικού οργάνου, δηλαδή του Κολλεγίου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ακούμε τον κύριο Γεωργιάδη, ακούμε την κυρία Βούλτεψη, μόνο που δεν μας έχουν πει ότι η κυρία Κοβέσι είναι ο Δράκουλας των Καρπαθίων και πίνει αίμα».

Σε σχέση με την χθεσινή της συνέντευξη στους Δελφούς για την οποία σχολιάστηκε από ορισμένες πλευρές ότι είχε πολιτική χροιά, ο κ. Τσουκαλάς είπε: «Η κ. Κοβέσι τι είπε; Ότι εδώ δεν μιλάμε για εξυπηρετήσεις, μιλάμε για απάτη και μιλάμε για σκάνδαλο. Όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση, ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι είναι απλά παθογένειες, νομίζω ότι αυτά από την ίδια την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη απαντιούνται με τη λογική ότι αυτό είναι μια απάτη».

Απαντώντας στο επιχείρημα ότι ακόμα δεν έχει βγει η κρίση της Δικαιοσύνης για την υπόθεση, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι «το σκάνδαλο είναι δεδομένο, υπήρχε διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Το αν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα είναι άλλη κουβέντα. Και εγώ συμφωνώ. Εγώ δεν λέω ότι οι 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι ένοχοι ή εξαπάτησαν ή είναι απατεώνες. Δεν το έχουμε πει πουθενά αυτό».

«Ακούστε τι λέμε εμείς πάρα πολύ απλά. Η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη έχει βρει ενδείξεις τέτοιες, έχει κάνει ήδη ποινική αξιολόγηση και θεωρεί ότι υπάρχουν τα στοιχεία αυτά για να προχωρήσει περαιτέρω ο έλεγχος. Ξέρετε, η άρση ασυλίας δεν σημαίνει ότι ασκείται ποινική δίωξη. Σημαίνει ότι γίνεται περαιτέρω διερεύνηση για να δούμε εάν θα ασκηθεί ποινική δίωξη. Άρα δεν έχει πει πουθενά κανένας ούτε η κ. Κοβέσι ότι είναι ένοχοι οι 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ότι πρέπει να ερευνηθεί τυχόν εμπλοκή τους σε ποινικά αδικήματα σε στάδιο προδικασίας πριν ασκηθεί ποινική δίωξη. Μπορεί κάποιες υποθέσεις να αρχειοθετηθούν και οι άνθρωποι ούτε καν να ταλαιπωρηθούν και πάρα πολύ γρήγορα να μην υπάρχει κανένα ζήτημα. Κάποιοι άλλοι μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη και η άσκηση ποινικής δίωξης δεν σημαίνει ενοχή. Σημαίνει ότι βρέθηκαν περαιτέρω ενδείξεις για περαιτέρω στάδιο διερεύνησης. Αν κριθούν ένοχοι, τότε είναι η διαδικασία» συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς, εφόσον το ΠΑΣΟΚ διατηρεί την παραπάνω άποψη, για ποιο λόγο μιλάει για εξαίρεση των ελεγχόμενων βουλευτών από τα ψηφοδέλτια, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε «εμείς δεν είπαμε να εξαιρεθούν. Είπαμε ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να λέει ανεξάρτητα από το αν ασκηθεί ποινική δίωξη ή αν καταδικαστούν, χωρίς καν αυτή τη ρήτρα, θα είναι στα ψηφοδέλτια».