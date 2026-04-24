«Η δική μου άποψη είναι ότι δεν ήταν δικαστική η παρέμβαση της κ. Κοβέσι», σχολίασε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ένα νομικό ζήτημα, τεχνικό, ανέφερε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8, επισημαίνοντας ωστόσο ότι κατά την άποψή του «πρέπει να δεχτούμε την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου».

«Πρέπει να αποδραματοποιήσουμε λίγο τα γεγονότα, όπως εκτυλίσσονται αυτές τις μέρες. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως γνωρίζετε, ιδρύθηκε με ευρωπαϊκό κανονισμό το 2017. Ο κανονισμός αυτός διέπει και το καθεστώς λειτουργίας της. Ενσωματώθηκε στο Ευρωπαϊκό δίκαιο στην Ελλάδα και υιοθετήθηκε ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το 2021. Ο ελληνικός ιδρυτικός νόμος, το εθνικό μας δίκαιο του 2021, ορίζει ότι οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς αποσπώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με απόφαση του Αρείου Πάγου. Έτσι έγινε ο ορισμός, η απόσπαση των πρώτων εντεταλμένων Ευρωπαίων Ελλήνων εισαγγελέων», τόνισε.

«Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Μαΐου η απόφαση»

«Ήρθε η ώρα μετά από πέντε χρόνια στη θέση, όπως ορίζει ο νόμος, να ανανεωθεί ή να μην ανανεωθεί η θητεία τους. Το Κολλέγιο στο Λουξεμβούργο τον περασμένο Νοέμβριο ανανέωσε την θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως και αρκετών άλλων, διότι θεωρεί πως η ανανέωση της θητείας γίνεται με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό σε συνδυασμό με την ερμηνεία που έγινε από το Κολέγιο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και απέστειλε αίτημα προς τον Άρειο Πάγο στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, για την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων. Το ίδιο έκαναν και οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή και οι ίδιοι, με αίτημά τους στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ζήτησαν την ανανέωση της θητείας τους. Εκκρεμεί λοιπόν να αποφασίσει, και θα γίνει αυτό εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Μαΐου, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο δεν έχει μιλήσει ακόμη», υπογράμμισε ο κ. Μπούγας.

«Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, έχοντας μια παράδοση 115-117 ετών σέβεται τον ρόλο του, τηρεί την αρχή η οποία διέπει την παράδοση της ελληνικής Δικαιοσύνης ότι, οι δικαστές και τα δικαστήρια αποφαίνονται δια των αποφάσεών τους και αναμένουμε. Το ίδιο και οι δικαστές σε ανώτατο επίπεδο, γνωρίζουν άριστα και το εθνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εκείνοι λοιπόν θα πουν εάν είναι ισχυρή η ερμηνεία που κάνει το Κολλέγιο και η ανανέωση είναι δικής του αρμοδιότητας, έχει το authority, όπως πολύ σωστά είπατε, ή είναι ένα ζήτημα που αφορά το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και γι’ αυτό είπα πρέπει να τα αποδραματοποιήσουμε τα γεγονότα», πρόσθεσε.

«Σπεύδουμε όλοι να μιλήσουμε για ένα ζήτημα τεχνικό, ένα θέμα που απαιτεί βαθιά γνώση του ευρωπαϊκού και του εθνικού δικαίου. Αυτό θα γίνει από το απολύτως αρμόδιο κατά τον νόμο και το Σύνταγμα όργανο που είναι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Όλοι μπορεί να έχουμε τις απόψεις μας και εγώ προσωπικά έχω ισχυρή νομική άποψη» ανέφερε κ. Μπούγας.

«Άποψή μου είναι ότι πρέπει να δεχτούμε την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου»

Ερωτηθείς για την προσωπική του άποψη, είπε τα εξής:

«Η δική μου άποψη, την οποία έχω εκφράσει, είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να δεχτούμε την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτό όμως είναι κάτι εντελώς προσωπικό που δεν έχει να κάνει καθόλου με το τι θα αποφασίσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Ξέρουν πολύ καλύτερα τον νόμο από μένα, έχουν τα δεδομένα, επομένως, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, επαναλαμβάνω, τηρώντας τις παραδόσεις του, θα αποφασίσει.

»Και έχουμε από τη μια μεριά, πολιτικούς να μιλούν για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, η κύρια Κοβέσι να δίνει συνεντεύξεις και με έναν τρόπο άκομψο θα έλεγα να προειδοποιεί, σε κάποιους ακούγεται και ως απειλή, με προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το γνωρίζουν αυτό στον Άρειο Πάγο. Ξέρουν ότι οποιαδήποτε αμφισβήτηση περί της εφαρμογής ή ερμηνείας των κανόνων του ενωσιακού δικαίου κρίνεται από το υπερκείμενο όργανο που είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς τι λοιπόν όλη αυτή η συζήτηση, η οποία παίρνει πολιτικές διαστάσεις;».

Προσέθεσε ακόμη πως «άλλο το να κάνει μια δήλωση ή να λέει μία άποψη ακόμη και με έναν οξύ τρόπο ένας πολιτικός και άλλο να γίνεται αυτή η συζήτηση από τον επικεφαλής ενός θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και άλλα όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λειτουργούν. Δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υπάρχει και η Eurojust, υπάρχει και η Europol. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, λοιπόν, θέλουν από αυτούς που προΐστανται των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νηφαλιότητα και δεν χρειάζεται να έχουμε με τέτοιο δυναμισμό εμπλοκή στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα».

Στο ερώτημα, κατά πόσο οι δηλώσεις που έχουν γίνει στο εσωτερικό της χώρας μας για την κυρία Κοβέσι, μπορεί να έχουν δυναμιτίσει το κλίμα, επισήμανε πως «ακόμη και αυτό να συμβαίνει, ένας ανώτατος δικαστής ή ένας εισαγγελέας πρέπει να μπορεί να τηρεί την ψυχραιμία του και με νηφαλιότητα να ασκεί τα καθήκοντά του. Είναι διαφορετικός ο ρόλος. Σκεφτείτε έναν Έλληνα δικαστή ή έναν Έλληνα εισαγγελέα να κάνει δηλώσεις, να δίνει συνεντεύξεις και να μιλά ταυτοχρόνως και για την ουσία των υποθέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη που ο ίδιος κρίνει ή οι υφιστάμενοί του. Θέλω να πω ότι όλοι μας οφείλουμε προσήλωση στους θεσμούς. Και επειδή είναι ένας νέος θεσμός, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να αποδειχθεί ότι πράγματι τιμά τα χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών και όχι μόνο με την αποτελεσματικότητα των ερευνών, αλλά και με το κύρος των ανθρώπων που την υπηρετούν».

Ως προς το κατά πόσο το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερτερεί έναντι των εθνικών δικαίων κάθε χώρας μέλους, ο κ. Μπούγας εξήγησε ότι αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα είναι μακρά και ιστορικά ανάγεται πολύ παλιά, όπως και το 2004, σε ένα κομβικό σημείο που ήταν ο βασικός μέτοχος.

«Να μην πάμε όμως σε αυτά τα τεχνικά ζητήματα, διότι έχουμε τα δικαστήρια, έχουμε τα δικαιοδοτικά όργανα τα οποία αποφασίζουν και γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς το δίκαιο.

»Μάλιστα, όταν η κυρία Κοβέσι ανέφερε αυτό το θέμα, της ανανέωσης της θητείας, κατά την συνάντηση που είχαμε στο υπουργείο, της απήντησα πολύ συνοπτικά με βάση όσα σας είπα πριν και ανέφερα ένα λατινικό ρητό, iura novit curia, που σημαίνει ότι ο δικαστής γνωρίζει το δίκαιο. Γι’ αυτό και τον εμπιστευόμαστε τον δικαστή, επειδή γνωρίζει το δίκαιο και θα αποφανθεί με βάση την γνώση του αυτή και την εμπειρία του περί των κανόνων δικαίου. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου απαρτίζεται από εμπειρότατους δικαστές, ικανότατους που έχουν εξαντλήσει την ιεραρχία. Αλίμονο εάν αναμένουν από εμένα ή οποιονδήποτε άλλον, οι δικαστές αυτοί να τους πω την άποψή μου», είπε ο υφυπουργός.

Σχετικά με τη θέση της κυρίας Κοβέσι ότι θεωρεί λήξαν το θέμα της ανανέωσης της θητείας των εισαγγελέων των Ελλήνων, κ. Μπούγας σχολίασε «κατά την άποψή μου, η απάντησή της δεν ήταν πειστική.Είπε, για να διεκπεραιωθεί. Καταρχάς, αυτό δεν μου αρέσει διότι ενέχει, κατά τη δική μου εκτίμηση και μια προσβολή προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Δεν στέλνεις για να διεκπεραιώσει μια υπόθεση το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Θα κρίνει. Το πώς θα κρίνει και αν θα κρίνει με βάση τα κριτήρια τα οποία θεωρεί η κυρία Κοβέσι ως ισχυρά ή με άλλα κριτήρια, αυτό όμως είναι ένα δικό του ζήτημα και ανάγεται στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, την οποία πρέπει να σεβόμαστε όλοι και όχι μόνο εσωτερικά».

Ως προς το κατά πόσο ο Άρειος Πάγος μπορεί να ανατρέψει την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εισαγγελέων, ο κ. Μπούγας είπε «ο καθένας μπορεί να έχει την νομική του άποψη, όμως ο Άρειος Πάγος γνωρίζει άριστα και το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και θα αποφασίσει με βάση αυτήν την συλλογική γνώση που έχουν τα μέλη του και την εμπειρία.

»Γι’ αυτό και τονίζω ιδιαίτερα ότι έχουν πολύ καλύτερη γνώση και εμπειρία οι Αρεοπαγίτες. Έχουν δουλέψει όλη τη ζωή τους στην εφαρμογή των κανόνων και του ευρωπαϊκού δικαίου. Σας θυμίζω ότι πλέον το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν είναι κάτι άγνωστο στους Έλληνες δικαστές. Έχουμε πλέον συμπληρώσει 40 χρόνια εφαρμογής του πρωτογενούς και δευτερογενούς ευρωπαϊκού δικαίου. Είναι λοιπόν απολύτως εξοικειωμένοι και δεν χρειάζεται να τους υποδείξει κανείς αν το ευρωπαϊκό ή το εθνικό δίκαιο βρίσκεται σε σχέση διαφορετική και το ένα είναι υπέρτερο του άλλου».

Ως προς τη χθεσινή τοποθέτηση της κυρίας Κοβέσι στο φόρουμ των Δελφών, ερωτηθείς αν ακούστηκε περισσότερο πολιτική παρά δικαστική αλλά και κατά πόσο θεωρεί ότι η όποια τριβή έχει προκύψει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δημιουργεί στην κυβέρνηση πολιτικό κόστος, ο κ. Μπουγάς ανέφερε τα εξής: «Η δική μου άποψη είναι ότι δεν ήταν δικαστική η παρέμβαση της κ. Κοβέσι. Το πολιτικό κόστος δεν δημιουργείται από την κυρία Κοβέσι. Δημιουργείται επειδή η κυρία Κοβέσι έχει γίνει η σανίδα σωτηρίας της ελληνικής αντιπολίτευσης και αυτό δείχνει την ένδεια των πολιτικών επιχειρημάτων της αντιπολίτευσης. Επομένως, νομίζω ότι για το πρώτο σας απάντησα. Το δεύτερο, είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι δεν οφείλεται στην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εγώ έκανα τις παρατηρήσεις μου. Σας είπα την άποψή μου για την παρέμβασή της, όπως επίσης σας είπα και την άποψή μου ότι δεν μπορεί ένας επικεφαλής, σκεφτείτε έναν Έλληνα εισαγγελέα, ο οποίος έχει έρευνα στα χέρια του και έχει υφισταμένους που κάνουν ένα μέρος της έρευνας να μιλάει επί της ουσίας για τις υποθέσεις τις οποίες χειρίζεται, όταν μάλιστα έχουν πολιτικό ενδιαφέρον τεράστιο».

Με αφορμή τη «σαλαμοποίηση» της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε συνάρτηση με όσα ανέφερε χθες από τους Δελφούς η κ. Κοβέσι για την επιτάχυνση της διαδικασίας, ότι ναι μεν συμφωνεί αλλά υπάρχει έλλειψη προσωπικού στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, ερωτηθείς εάν προβληματίζει αυτό την κυβέρνηση, ο κ. Μπούγας τόνισε ότι το παράρτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα δουλεύει πολύ καλά και πως ό, τι έχει ζητηθεί από την κ. Κοβέσι και από τον εποπτεύοντα Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει δοθεί από την ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών.

«Κατά συνέπεια, θέλουμε να λειτουργεί απρόσκοπτα, διότι ακριβώς πιστεύουμε στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Να απαντήσω τώρα, για να μην αποφύγω και το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Δεν είναι το εάν προβληματίζει εμάς. Εμείς έχουμε και πολιτική ιδιότητα και μιλάμε με πολύ κόσμο και προσωπικά μιλώ και με πάρα πολλούς νομικούς, δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους. Όλους τους προβληματίζει το γεγονός ότι μία δικογραφία η οποία θα έπρεπε να έχει έρθει κατά τρόπο ενιαίο στην Βουλή, έρχεται τεμαχισμένη. Αυτό σε καμία περίπτωση, βεβαίως, για να μην παρεξηγηθώ, το αποδίδω σε οποιαδήποτε πρόθεση. Όμως είναι ένα γεγονός το οποίο οφείλω να επισημάνω, διότι δεν είναι μία ουδέτερη πολιτικά υπόθεση. Είναι μία υπόθεση, η οποία εδώ και αρκετούς μήνες διαταράσσει την ομαλή πολιτική ζωή της χώρας και προσωπικά δεν θα ήθελα ποτέ αυτό να αποδοθεί, ακόμη και από κακόπιστους, στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έναν θεσμό στον οποίο προσωπικά βαθύτατα πιστεύω. Γι’ αυτό και έκανα όλες τις παρατηρήσεις που έκανα πριν και για την παρέμβαση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για τον τρόπο διεκπεραίωσης των υποθέσεων».

Σε σχέση με την τοποθέτηση της κυρίας Κοβέσι για τις σχέσεις βουλευτών με τους ψηφοφόρους τους και τους πολίτες, ο κ. Μπούγας σχολίασε ότι και αυτή η απόπειρα να αποδοθεί εννοιολογικά ο όρος ρουσφέτι, μπορεί να θεωρηθεί ως παρέμβαση.

«Προσπάθησα να το πω με έναν τρόπο ο οποίος δεν εκθέτει κανέναν. Έγινε ένας νομικός εννοιολογικός προσδιορισμός εννοιών, πολιτικών. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι μπορεί να εκληφθεί και θέλω να αποφύγω να εκληφθεί και από κακόπιστους ακόμη, ως μία έστω και κομψή υπόδειξη προς όσους κάνουν έρευνα. Για να μιλάμε και καθαρά, γιατί κάποτε πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς τα αντιλαμβανόμαστε όσοι από εμάς τα δουλεύουμε και τα υπηρετούμε για πολλά χρόνια, γνωρίζω τις ευαισθησίες όλων για τις παρεμβάσεις της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας στη δικαστική. Ξέρετε όμως ποια είναι ή ποια μπορεί να είναι η πιο ισχυρή παρέμβαση; Της δικαστικής εξουσίας στους δικαστές».