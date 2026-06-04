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Μετά από οκτώ χρόνια.

Η θητεία του Κωνσταντίνου Ρήγου στη θέση του διευθυντή Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ολοκληρώνεται στις 5 Ιουνίου 2026, μετά από οκτώ χρόνια.

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος ορίστηκε Διευθυντής Μπαλέτου το 2018 με απόφαση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη και έως σήμερα έχει υπηρετήσει στη θέση αυτή για τρεις θητείες.



Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της ΕΛΣ:

«Ανακοινώνεται ότι η θητεία του Κωνσταντίνου Ρήγου στη θέση του Διευθυντή Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ολοκληρώνεται στις 5 Ιουνίου 2026.

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος ορίστηκε Διευθυντής Μπαλέτου το 2018 με απόφαση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη και έως σήμερα έχει υπηρετήσει στη θέση αυτή για τρεις θητείες.

H Εθνική Λυρική Σκηνή τον ευχαριστεί για τη συνεργασία και την προσφορά του στο Μπαλέτο της ΕΛΣ».