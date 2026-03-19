Μείωση κατέγραψαν οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα της χώρας τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αποτυπώνοντας μια οριακή υποχώρηση της τουριστικής κίνησης σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Ειδικότερα, οι συνολικές αφίξεις ανήλθαν σε 735.297 και οι διανυκτερεύσεις σε 1.651.343, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,0% και 0,3% αντίστοιχα. ￼ Παρά τη συνολική πτώση, η εικόνα διαφοροποιείται μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών επισκεπτών.

Οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών σημείωσαν αύξηση 1,4%, ενώ οι διανυκτερεύσεις τους ενισχύθηκαν κατά 2,3%. Αντίθετα, οι ημεδαποί κατέγραψαν πτώση, με τις αφίξεις να μειώνονται κατά 2,2% και τις διανυκτερεύσεις κατά 1,8%, γεγονός που επηρέασε καθοριστικά τη συνολική εικόνα της αγοράς. ￼

Παρά την υποχώρηση, οι Έλληνες επισκέπτες εξακολουθούν να αποτελούν την πλειονότητα, καλύπτοντας το 66,2% των αφίξεων και το 62,4% των διανυκτερεύσεων στο σύνολο των καταλυμάτων. ￼

Η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 2,2 διανυκτερεύσεις, παραμένοντας σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στοιχείο που δείχνει ότι η συμπεριφορά των ταξιδιωτών ως προς τη διάρκεια διαμονής δεν μεταβλήθηκε σημαντικά.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν μια συγκρατημένη δυναμική στην έναρξη του 2026 για τον ελληνικό τουρισμό, με τη διεθνή ζήτηση να ενισχύεται, αλλά την εγχώρια να εμφανίζει κάμψη, επηρεάζοντας το συνολικό αποτέλεσμα.