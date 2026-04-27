Το υψηλότερο κόστος καυσίμων οδηγεί σε αυξήσεις των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια, κάτι που θα επηρεάσει τη ζήτηση.

Οι καταναλωτές πρέπει να αγοράσουν αεροπορικά εισιτήρια το συντομότερο δυνατό για να αποφύγουν τον κίνδυνο υψηλότερων ναύλων που προκαλούνται από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ο υπουργός Βιομηχανίας και Τουρισμού της Ισπανίας.

Μετά την υποδοχή 97 εκατομμυρίων τουριστών πέρυσι (αριθμός ρεκόρ), 3,5% περισσότερων από το 2024, η Ισπανία μπορεί να διατηρήσει παρόμοιο ρυθμό ανάπτυξης και φέτος, πρόσθεσε ο Ζόρδι Ερέου.

Ωστόσο, το υψηλότερο κόστος καυσίμων οδηγεί σε αυξήσεις των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια, κάτι που θα επηρεάσει τη ζήτηση, προειδοποίησε σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε σήμερα, Δευτέρα, στην ισπανική εφημερίδα Expansion.

«Αυτό που συστήνουμε είναι να αγοράσει ο κόσμος τα εισιτήριά του τώρα, γιατί είναι αλήθεια ότι οι αεροπορικές εταιρείες αυτήν τη στιγμή χρησιμοποιούν κηροζίνη που είχε αγοραστεί πριν από κάποιο διάστημα», είπε ο Ερέου.

«Είναι σαφές ότι ήδη οι τιμές έχουν αυξηθεί και αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τη ζήτηση», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι ισπανικές και ευρωπαϊκές αρχές λαμβάνουν μέτρα για να αποτρέψουν τις ελλείψεις καυσίμων.

Η διατάραξη στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει αυξήσει τις τιμές κατά περίπου 50% από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει προσθέσει πάνω από 100 δολάρια στο κόστος των μακρινών πτήσεων από την Ευρώπη, κόστος που πιθανότατα θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές εισιτηρίων, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα η περιβαλλοντική οργάνωση Transport & Environment.

Ο Ερέου ανέφερε ότι η Ισπανία, η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, διαθέτει μεγαλύτερα αποθέματα κηροζίνης και υψηλότερη παραγωγική ικανότητα από άλλες χώρες.

Ωστόσο προειδοποίησε: «Αν οι χώρες που στέλνουν τουρίστες στην Ισπανία αντιμετωπίσουν προβλήματα, θα έχουμε και εμείς».

Με πληροφορίες από Reuters