Μόνιμες θέσεις εργασίας με γραπτό διαγωνισμό.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο προχώρησε στην έκδοση νέας προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ, η οποία αφορά τη διενέργεια γραπτού διαγωνισμού για την πρόσληψη προσωπικού στον κλάδο ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2026.

Συνολικά προβλέπονται 30 θέσεις, εκ των οποίων 27 κατανέμονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο και 3 στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν δικηγόροι με άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα, σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και δικαστικοί υπάλληλοι, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές. Επιπλέον, μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που εμπίπτουν στις κατηγορίες του ν. 4440/2016.

Ως βασικά προσόντα ορίζονται το πτυχίο Νομικής από ελληνικό ΑΕΙ ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα και χρήση διαδικτύου), καθώς και η γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας, μεταξύ Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών ή Ιταλικών, στην οποία οι υποψήφιοι θα εξεταστούν.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουνίου 2026, ώρα 15:00. Η έναρξη του γραπτού διαγωνισμού έχει οριστεί για τις 5 Οκτωβρίου 2026.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν πλήρη ψηφιακό φάκελο δικαιολογητικών, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ποινικό μητρώο, πιστοποιητικά περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση, καθώς και δύο ιατρικές γνωματεύσεις από παθολόγο ή γενικό ιατρό και από ψυχίατρο.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για υποψηφίους με περιορισμένες σωματικές δεξιότητες, καθώς προβλέπεται δυνατότητα παράτασης του χρόνου εξέτασης έως και κατά 50% του προβλεπόμενου.

Η προκήρυξη