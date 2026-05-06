Η κατανομή των θέσεων για τις μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών.

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η προκήρυξη για την πλήρωση συνολικά 21 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού

Εγκρίθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (ΑΔΑ: 9ΩΕΗ465ΧΘΟ-ΧΕΔ) και στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Τουρισμού (https://mintour.gov.gr/ και https://www.mintour.edu.gr/) και του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) η Προκήρυξη 1/2026 του Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ 23/30.04.2026 τ. Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι μίας (21) συνολικά θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) Τουρισμού.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να υποβάλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr από τη Δευτέρα 11/5/2026 και ώρα 08:00 έως και τη Δευτέρα 25/5/2026 και ώρα 23:59, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι για την συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών συμβουλεύονται την οικεία Προκήρυξη 1/2026, καθώς και τα αναφερόμενα σε αυτή Παραρτήματα.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο πλήρες κείμενο της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2026 και στις ηλεκτρονικές διευθύνσειςhttps://mintour.gov.gr/ και https://www.mintour.edu.gr/.