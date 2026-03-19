Το ποσοστό για τα παιδιά έως 17 ετών αυξήθηκε στο 15,9%.

Αύξηση καταγράφεται το 2025 στο ποσοστό του πληθυσμού που αντιμετωπίζει σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών της ΕΛΣΤΑΤ. Το ποσοστό ανήλθε στο 14,9%, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024.

Ιδιαίτερη επιδείνωση καταγράφεται στις νεότερες ηλικίες, καθώς το ποσοστό για τα παιδιά έως 17 ετών αυξήθηκε στο 15,9%, ενώ αντίστοιχη άνοδος σημειώθηκε και στους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών, όπου το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 14,1%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι σημαντικό μέρος του πληθυσμού αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη βασικών αναγκών. Πάνω από τους μισούς πολίτες αδυνατούν να αντικαταστήσουν φθαρμένα έπιπλα, ενώ περίπου ένας στους δύο δηλώνει ότι δεν μπορεί να καλύψει έκτακτες δαπάνες ή να πραγματοποιήσει έστω μία εβδομάδα διακοπών ετησίως. Παράλληλα, περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε υποχρεώσεις όπως ενοίκιο, δάνεια και πάγιοι λογαριασμοί.

Η επιβάρυνση είναι ιδιαίτερα έντονη για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα. Σχεδόν το σύνολο του φτωχού πληθυσμού δηλώνει αδυναμία κάλυψης έκτακτων αναγκών ύψους περίπου 500 ευρώ, ενώ πάνω από οκτώ στους δέκα δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν ούτε μία εβδομάδα διακοπών. Παράλληλα, υψηλά ποσοστά καταγράφονται και στις δυσκολίες πληρωμής βασικών λογαριασμών.