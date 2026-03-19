Eνισχύοντας τη διοικητική ομάδα και τη στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας.

Η TÜV NORD Ελλάδας ανακοινώνει, ότι από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου ο κ. Χάρης Τολούμης ανέλαβε καθήκοντα 2ου Διευθύνοντος Συμβούλου, πλαισιώνοντας τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Βασιλική Καζάζη, ενισχύοντας περαιτέρω τη διοικητική δομή της εταιρείας.

Η κίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης της TÜV NORD Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια, με στόχο την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και τη διεύρυνση της παρουσίας του οργανισμού σε δυναμικούς τομείς της επιθεώρησης και πιστοποίησης.

Ο κ. Χάρης Τολούμης διαθέτει ισχυρό διεθνές υπόβαθρο και πολυετή εμπειρία σε ηγετικές θέσεις στον τομέα της τεχνολογίας και των ψηφιακών λύσεων.

Από τον Οκτώβριο του 2024 ήταν επικεφαλής της Επιχειρηματικής Μονάδας Κτιρίων της Siemens Ελλάδος, ενώ προηγουμένως διετέλεσε διευθυντής ψηφιακών λύσεων και υπεύθυνος στρατηγικών πελατών, με ευθύνη την ανάπτυξη οικοσυστημάτων καινοτομίας στο πλαίσιο της επιχειρηματικής πλατφόρμας Siemens Xcelerator.

Κατά τη διάρκεια της 15ετούς πορείας του στη Siemens, , κατείχε σειρά επιτελικών θέσεων στα κεντρικά του τομέα των υποδομών στην Ελβετία, με τελευταία αυτή του επικεφαλής προϊόντων λογισμικού, αποκτώντας εκτενή εμπειρία στη διαχείριση διεθνών ομάδων, στην ανάπτυξη προϊόντων και στον τεχνολογικό μετασχηματισμό οργανισμών.

Είναι κάτοχος International Executive MBA από το University of St. Gallen, MSc. in Energy Engineering από το ETH Zurich και Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Με τη διεύρυνση της διοικητικής της ομάδας, η TÜV NORD Ελλάδας ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική της στην ελληνική αγορά, επενδύοντας στη γνώση, την τεχνογνωσία και την καινοτομία. Παράλληλα, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξής της, με σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα, την αξιοπιστία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.