Η TÜV NORD Ελλάδας σε συνεργασία με την TÜV NORD Cert, διοργανώνει τηνΤρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, στο ξενοδοχείο Stratos Vassilikos (Αθήνα), εξειδικευμένη Ημερίδα με θέμα τα Data Centers και τις σύγχρονες απαιτήσεις τους σε επίπεδο ασφάλειας, ενεργειακής αποδοτικότητας και διεθνών προτύπων.

Στελέχη από το TÜV NORD Group και την TÜV NORD στην Ελλάδα θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με:

TSI, EN, ISO Physical Security – Βέλτιστες πρακτικές φυσικής ασφάλειας σε Data Centers

– Βέλτιστες πρακτικές φυσικής ασφάλειας σε Data Centers TSE, Taxonomy Energy, ISO 50001 Efficiency – Ενεργειακή ταξινόμηση & αποδοτικότητα

– Ενεργειακή ταξινόμηση & αποδοτικότητα Ειδικές παρουσιάσεις και ανάλυση νέων τάσεων που καθορίζουν το μέλλον της βιομηχανίας

Η Ημερίδα θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για επαγγελματίες του κλάδου των Data Centers, παρόχους υπηρεσιών cloud, ενεργειακούς υπεύθυνους και τεχνικούς συμβούλους, καθώς θα προσφέρει πρακτικές γνώσεις και ευκαιρίες δικτύωσης με διεθνείς και τοπικούς ειδικούς.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη προεγγραφή.

Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν έως και τις 15 Οκτωβρίου 2025 εδώ.

Η TÜV NORD Ελλάδας συνεχίζει να επενδύει στην ενημέρωση και την εκπαίδευση των επαγγελματιών, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την ποιότητα και την ασφάλεια στους πιο κρίσιμους τομείς της αγοράς.