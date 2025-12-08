Το έργο, αξίας 226 εκατομμυρίων δολαρίων, χρησιμοποιεί την αύρα του ωκεανού και το θαλασσινό νερό για να παραμένει δροσερό.

Σε μια κίνηση ματ στη διεπαφή της τεχνολογίας αιχμής και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, η Κίνα ολοκλήρωσε την κατασκευή του πρώτου στον κόσμο υποβρύχιου κέντρου δεδομένων (Undersea Data Center, UDC) που τροφοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από αιολική ενέργεια.

Το φιλόδοξο έργο, το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά της ακτής της Σαγκάης, υπόσχεται να φέρει "επανάσταση" στον τρόπο που λειτουργούν τα κέντρα δεδομένων, μειώνοντας δραστικά το ενεργειακό τους αποτύπωμα.

Το υποβρύχιο κέντρο δεδομένων, που αποτελεί μέρος της Ειδικής Περιοχής Lin-gang της Ελεύθερης Ζώνης Πιλοτικού Εμπορίου της Κίνας (Σαγκάη), εκτιμάται ότι κόστισε περίπου 1,6 δισεκατομμύρια γουάν (περίπου 226 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) και αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην αναζήτηση βιώσιμων λύσεων για τις αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις της υπολογιστικής υποδομής της Κίνας.

Το βασικό πλεονέκτημα της υποβρύχιας εγκατάστασης είναι η φυσική ψύξη από το θαλασσινό νερό. Τα παραδοσιακά χερσαία κέντρα δεδομένων δαπανούν έως και το 50% της συνολικής τους ενέργειας για συστήματα κλιματισμού. Αντίθετα, η υποβρύχια μονάδα χρησιμοποιεί το κρύο της θάλασσας, μειώνοντας την απαίτηση ενέργειας για ψύξη σε λιγότερο από 10%.

Η μονάδα έχει σχεδιαστεί για να επιτυγχάνει δείκτη ενεργειακής απόδοσης (PUE) όχι μεγαλύτερο από 1,15, μια επίδοση που ξεπερνά τους εθνικούς στόχους της Κίνας για πράσινα κέντρα δεδομένων, αν λάβουμε υπόψη ότι η θεωρητική τελειότητα είναι 1,0. Εν τω μεταξύ, η εθνική πολιτική της Κίνας απαιτεί από τα νέα κέντρα δεδομένων να επιτύχουν PUE μικρότερο από 1,25 έως το τέλος του 2025.

Το έργο είναι περιβαλλοντικά βιώσιμο και από άλλες απόψεις. Περισσότερο από το 95% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από υπεράκτιες ανεμογεννήτριες μια σαφής στροφή προς τις πράσινες τεχνολογίες. Συνολικά, οι σχεδιαστές εκτιμούν ότι αυτό μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά 22,8%. Εκτός από τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά περίπου 22,8%, το έργο επιφέρει μηδενική κατανάλωση γλυκού νερού και μείωση της χρήσης γης κατά πάνω από 90%.

Η πρώτη φάση του έργου έχει αρχική ισχύ 24 μεγαβάτ και προορίζεται να υποστηρίξει φόρτο εργασίας Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), δικτύων 5G και Industrial Internet of Things (IIoT).

Η επιτυχία του πειράματος Project Natick της Microsoft, είχε ήδη δείξει τη βιωσιμότητα των υποβρύχιων server. Ωστόσο, το έργο της Σαγκάης είναι το πρώτο που συνδυάζει την υποβρύχια ψύξη με την αποκλειστική τροφοδοσία από υπεράκτια αιολική ενέργεια, φέρνοντάς το σε εμπορική κλίμακα.

Η Κίνα, μέσω της στρατηγικής της «East Data, West Computing» στοχεύει να μετατρέψει την περιοχή σε παγκόσμιο κόμβο ‘έξυπνων’ υπολογιστικών συστημάτων και ‘καθαρής’ ενέργειας.

Η ισχύς των 24 μεγαβάτ του υποβρύχιου κέντρου δεδομένων είναι μόνο η αρχή. Κατά την ανακοίνωση του έργου, οι κύριοι ανάδοχοι, συμπεριλαμβανομένων των Shanghai Hicloud Technology, Shenergy Group, του υποκαταστήματος της China Telecom στη Σαγκάη και της INESA, υπέγραψαν μια νέα συμφωνία για την έναρξη ενός ακόμη υπεράκτιου αιολικού έργου UDC με πολύ πιο φιλόδοξο στόχο, ισχύ 500 μεγαβάτ.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι μηχανικοί, το εγχείρημα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Η μετάβαση από πιλοτική (proof-of-concept) φάση σε μαζική εμπορική χρήση απαιτεί αξιόπιστα συστήματα λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και λύσεις για τη στεγανότητα, τη διάβρωση και την πρόσβαση στα μηχανήματα σε βάθος θάλασσας

Αυτό το πρωτοποριακό εγχείρημα θέτει ένα νέο πρότυπο για το μέλλον της ψηφιακής υποδομής, αποδεικνύοντας ότι η ταχεία ανάπτυξη της υπολογιστικής ισχύος μπορεί να συμβαδίζει με τη δέσμευση για βιωσιμότητα.

Αυτή η ιστορία δημοσιεύτηκε αρχικά στο WIRED en Español και μεταφράστηκε.