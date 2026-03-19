Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει το market pass για τους δικαιούχους του Ελάχιστο Εγγυημένο Εισοδήματος.

Λίγο μετά το καλοκαίρι και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει το market pass στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Πρόκειται στην ουσία για την συνέχιση του ΤΕΒΑ, ενός προγράμματος που διακόπηκε «βίαια» τον Μάρτιο του 2024. Για τον λόγο αυτό, στους δικαιούχους θα δοθούν και αναδρομικά ποσά μέχρι και σήμερα.

Όπως είπε η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου το ύψος του voucher θα είναι περίπου 40 ευρώ ενώ θα υπάρχει προσαύξηση ανάλογα με την σύνθεση του νοικοκυρίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για την πρώτη καταβολή, η οποία θα είναι αυξημένη, καθώς θα ενσωματώνει και αναδρομικά ποσά. Εφόσον ληφθεί ως βάση το μέσο ποσό των 40 ευρώ, τα αναδρομικά για περίοδο 30 μηνών- αναδρομικά καταβληθούν τον Σεπτέμβριο του 2026- διαμορφώνονται στα περίπου 1.200 ευρώ για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό, ενώ το ποσό αυτό ενδέχεται να είναι σημαντικά υψηλότερο για οικογένειες με περισσότερα μέλη.

Έτσι αν ενα νοικοκυριό δικαιούται 40 ευρώ το μήνα τότε θα λάβει:

6 μήνες αναδρομικά - 40€ × 6 = 240€

12 μήνες αναδρομικά - 40€ × 12 = 480€

18 μήνες αναδρομικά - 40€ × 18 = 720€

24 μήνες αναδρομικά - 40€ × 24 = 960€

30 μήνες αναδρομικά - 40€ × 30 = 1.200€

Τα ποσά θα λάβουν 210.000 δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Η ενίσχυση θα δοθεί το φθινόπωρο μέσω προπληρωμένης κάρτας ή voucher, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης σε καταστήματα λιανικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.