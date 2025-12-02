«Η κοινωνία ξέρει ότι το δίκιο είναι με τους αγρότες και όχι με τους φίλους του “Φραπέ”» τονίζει με νόημα ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Σκληρή επίθεση κατά του αναπληρωτή υφυπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη εξαπολύει ο Νάσος Ηλιόπουλος, με αφορμή τις δηλώσεις του για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Δεν μιλάμε για υπουργό, αλλά για θράσος με πόδια», σημειώνει ο Ηλιόπουλος, κατηγορώντας τον Κυρανάκη για «χυδαιότητα» την ώρα που –όπως λέει– ο αγροτικός κόσμος δοκιμάζεται όσο ποτέ.

Ο Ηλιόπουλος υπενθυμίζει ότι: «Μέσα στο συνολικότερο κλίμα καταστολής και στοχοποίησης των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται πως τα κυβερνητικά στελέχη έχουν επιδοθεί σε διαγωνισμό χυδαιότητας. Με διαφορά το πρώτο βραβείο κερδίζει ο Κυρανάκης, που δήλωσε ότι με τις αγροτικές κινητοποιήσεις των προηγούμενων ετών καταλήξαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ δεν μιλάμε για υπουργό αλλά για θράσος με πόδια. Θράσος μάλιστα από τους καλύτερους πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ποια είναι η κατάσταση:

* Έπρεπε να πληρωθούν 580 εκατομμύρια.

* Πληρώθηκαν 363 και τα 90 έχουν ήδη κρατηθεί υπέρ ΕΛΓΑ. Πληρώθηκαν δηλαδη λιγότερα από τα μισά.

* Την ίδια στιγμή η κυβέρνησή κατάφερε να χάσει άλλα 150 εκατομμύρια από επιδοτήσεις.

* 45.000 παραγωγοί δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ και 13000 κτηνοτρόφοι ήδη στο όριο της καταστροφής και λόγω της αποτυχίας με την ευλογιά έμειναν χωρίς καμία ενίσχυση

Όλοι είδαμε την κραυγή ενός ανθρώπου τη στιγμή που τέσσερις άνδρες των ΜΑΤ τον έριχναν στον δρόμο και φώναζε: “Μου σκότωσαν τα ζώα. Χρωστάω παντού».

Έπρεπε να πληρωθούν 580 εκατ. ευρώ, αλλά καταβλήθηκαν μόλις 363 εκατ. Από αυτά, 90 εκατ. παρακρατήθηκαν υπέρ ΕΛΓΑ.

Η κυβέρνηση έχει ήδη χάσει άλλες 150 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

45.000 παραγωγοί δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ.

13.000 κτηνοτρόφοι βρίσκονται στα όρια της καταστροφής, καθώς έμειναν χωρίς ενίσχυση λόγω της αποτυχίας διαχείρισης της ευλογιάς.

«Ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν περνάει. Η κοινωνία ξέρει ότι το δίκιο είναι με τους αγρότες και όχι με τους φίλους του “Φραπέ”», καταλήγει ο Ηλιόπουλος.

{https://www.facebook.com/reel/851361430814587}