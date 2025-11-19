«Δυστυχώς, ο πρόεδρος Τραμπ δεν πιστεύει στη διπλωματική εμπλοκή, αλλά προτιμά να χρησιμοποιήσει βία για να επιτύχει τους στόχους του» δήλωσε σύμβουλος του Ανώτατου ηγέτη του Ιράν σε αποκλειστική συνέντευξη στο CNN.

Το Ιράν είναι πρόθυμο να επαναλάβει τις συνομιλίες για τα πυρηνικά με τις ΗΠΑ, εφόσον αυτές διεξαχθούν με σεβασμό, δήλωσε την Τρίτη στο CNN ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν επέμεινε παράλληλα ότι η Τεχεράνη δεν θα μετακινηθεί από τις θέσεις, που είχε πριν από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ τον Ιούνιο.

«Πρέπει να κάνουν την πρώτη κίνηση για να δείξουν ότι είναι έτοιμοι να συνεργαστούν μαζί μας με τους όρους που θέτουμε εμείς... (οι συνομιλίες) πρέπει να βασίζονται στην ισότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό», δήλωσε ο Καμάλ Χαραζί, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε αποκλειστική συνέντευξη στο CNN. «Η ημερήσια διάταξη θα προετοιμαστεί εκ των προτέρων για να διασφαλιστεί η σαφήνεια της ουσίας και η διαδικασία των συζητήσεων» επισήμανε.

Τόνισε ωστόσο πως «δυστυχώς, ο πρόεδρος Τραμπ δεν πιστεύει στη διπλωματική εμπλοκή, αλλά προτιμά να χρησιμοποιήσει βία για να επιτύχει τους στόχους του». Αργότερα ο Τραμπ σε δηλώσεις του το μετέφρασε αυτό λέγοντας πως το Ιράν δείχνει «πάρα πολύ» ενδιαφέρον για την επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα.

«Θα ήθελαν πολύ να κάνουν μια συμφωνία μαζί μας, και μας τηλεφωνούν, και πιθανότατα θα καταλήξουμε να το κάνουμε. Αυτό είναι το Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ σε μια αίθουσα γεμάτη με υψηλά ιστάμενους καλεσμένους σε δείπνο στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο Χαραζί άφησε να εννοηθεί ότι οι όροι του Ιράν για μια προσέγγιση με την Ουάσινγκτον δεν έχουν αλλάξει από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έπληξαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του τον Ιούνιο και πρόσθεσε πως ο εμπλουτισμός ουρανίου θα συνεχιστεί επειδή η χώρα χρειάζεται το καύσιμο για τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και για ιατρικούς σκοπούς. Το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης, το οποίο είπε ότι επεκτείνεται, θα τεθεί επίσης εκτός διαπραγματεύσεων. «Μόνο το πυρηνικό ζήτημα θα συζητήσουμε με τις ΗΠΑ», διευκρίνισε.

Η κυβέρνηση Τραμπ και το Ιράν βρίσκονταν στη μέση συνομιλιών για την επίλυση της διαφωνίας τους μετά την πυραυλική επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, την πρώτη άμεση επίθεση των ΗΠΑ εντός του Ιράν. Σχεδόν πέντε μήνες αργότερα, η ζημιά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί, δήλωσε ο Χαραζί.

Την Κυριακή, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, δήλωσε στο CNN ότι παρά τις σοβαρές ζημιές σε «υποδομές, μηχανήματα» και «κτίρια», το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας παρέμεινε «άθικτο». Την ίδια ημέρα, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι «αυτή τη στιγμή» δεν γίνεται εμπλουτισμός ουρανίου επειδή οι εγκαταστάσεις της χώρας είχαν δεχθεί επίθεση.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών Ιράν - ΗΠΑ το καλοκαίρι, η Ουάσινγκτον είχε επιμείνει να σταματήσει τελείως το Ιράν τον εμπλουτισμό ουρανίου, ενώ η Τεχεράνη ήταν ανένδοτη στη συνέχιση του εγχώριου εμπλουτισμού σε καθαρότητα, που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όμως για την κατασκευή πυρηνικών βομβών. Το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού είναι βασικό συστατικό ενός πυρηνικού όπλου.

Ο Χαράζι ξεκαθάρισε πως ο «βαθμός εμπλουτισμού», όχι ο ίδιος ο εμπλουτισμός, θα ήταν το επίκεντρο πιθανών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Ερωτηθείς αν ανησυχεί για μια ακόμα στρατιωτική αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ, δήλωσε πως «όλα είναι πιθανά. Αλλά είμαστε έτοιμοι γι' αυτό».

Το CNN ανέφερε τον Ιούνιο ότι η Ουάσινγκτον είχε υποβάλει πρόταση για μια πυρηνική συμφωνία βάσει της οποίας οι ΗΠΑ θα επενδύσουν στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν για μη στρατιωτικούς σκοπούς και θα συμμετάσχουν σε μια κοινοπραξία, η οποία θα επιβλέπει τον εμπλουτισμό ουρανίου χαμηλού επιπέδου εντός του Ιράν για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Αυτή η πιθανή κοινοπραξία αναμένεται να περιλαμβάνει χώρες της Μέσης Ανατολής και τον πυρηνικό επόπτη του ΟΗΕ, τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Τότε, Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν επανειλημμένα ότι είναι ανοιχτοί στην ιδέα μιας κοινοπραξίας εμπλουτισμού, αλλά επέμειναν ότι το Ιράν πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσει τον έλεγχο των δικών του δυνατοτήτων εμπλουτισμού.

Ερωτηθείς από το CNN εάν υπάρχει περιθώριο για επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής κοινοπραξίας, ο Χαραζί απάντησε θετικά: «Νομίζω ναι».

«Εάν υπάρξουν γνήσιες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, υπάρχουν τρόποι και μέσα για να διασφαλιστεί ότι το Ιράν μπορεί να συνεχίσει τον εμπλουτισμό του και ταυτόχρονα να διαβεβαιώσει τους άλλους ότι δεν πρόκειται να αναζητήσει πυρηνικά όπλα».

Κλείνοντας ο Ιρανός αξιωματούχος έστειλε και ένα μήνυμα στον Τραμπ.

«Ξεκινήστε με μια θετική προσέγγιση με το Ιράν. Αν είναι θετική, σίγουρα θα υπάρξει αμοιβαία ανταπόκριση. Αλλά γι' αυτό, οι ΗΠΑ πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε χρήση βίας εναντίον του Ιράν. Το έχουν δοκιμάσει αυτό και τώρα καταλαβαίνουν ότι δεν είναι αποδεκτό και δεν είναι εφικτό» τόνισε.

Με πληροφορίες του CNN