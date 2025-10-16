Από θαύμα γλίτωσε τα χειρότερα η μαθήτρια σχολείου της Χαλκίδας, τι καταγγέλλουν οι γονείς.

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία το περιστατικό ηλεκτροπληξίας που σημειώθηκε στο Μουσικό Σχολείο Χαλκίδας.

Σύμφωνα με την καταγγελία της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων Χαλκίδας, το συμβάν έλαβε χώρα στις 15 Οκτωβρίου, όταν μαθήτρια υπέστη ηλεκτροπληξία τη στιγμή που προσπάθησε να ανάψει τον διακόπτη του φωτός μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Η ανήλικη μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική αναφέρει το evima.gr.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddjm41n53an5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, στις 13 Οκτωβρίου, είχε σημειωθεί βραχυκύκλωμα και ανάφλεξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στον χώρο των ΕΠΑΛ Χαλκίδας, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Η Ένωση Γονέων κάνει λόγο για «εγκληματική αμέλεια» από πλευράς του Δήμου Χαλκιδέων και του Υπουργείου Παιδείας, επισημαίνοντας ότι η έλλειψη συντήρησης των σχολικών κτιρίων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους μαθητές. Παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες και επισημάνσεις, όπως τονίζεται, δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.

Aυτά τα δύο κρίσιμα περιστατικά εγείρουν σημαντικά ερωτήματα για την ασφάλεια των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον με την Ένωση να ζητά άμεσους τεχνικούς ελέγχους σε όλα τα σχολεία της Χαλκίδας, καθώς και επαρκή χρηματοδότηση για τη συντήρησή τους, ώστε οι μαθητές να φοιτούν σε ασφαλή και σύγχρονα εκπαιδευτικά κτίρια.

