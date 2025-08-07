Games
Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, σε ηλικία 34 ετών

Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, σε ηλικία 34 ετών Φωτογραφία: Dimitris Kapantais/ SOOC/ΑΡΧΕΙΟΥ
Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά. Η Λένα Σαμαρά ήταν μόλις 34 ετών.

Θρήνος για τον Αντώνη Σαμαρά καθώς πέθανε πριν από λίγο η 34χρονη κόρη του Λένα. Η 34χρονης Λένα Σαμαρά υπέστη επιληπτική κρίση και άμεσα οι γιατροί προχώρησαν σε ανάνηψη.

Οι γιατροί υπερέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Τραγικές φιγούρες, οι γονείς της, Αντώνης και Γεωργία, οι οποίοι βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο.

Η Λένα Σαμαρά, είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο, και το 2008 είχε αποφοιτήσει από το Κολέγιο Αθηνών.

Η Λένα Σαμαρά σήμερα το απόγευμα εμφάνισε επιληπτικό επεισόδιο και διακομίσθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο. Οι γιατροί συνέστησαν νευρολογικές εξετάσεις και για αυτό μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό.

Εκεί έγινε καρδιολογικός έλεγχος, ο γιατρός ζήτησε να γίνει πιο λεπτομερής έλεγχος και ενώ οι γιατροί της έπαιρναν το ιστορικό της- χωρίς να εμφανίζει κάποιο εμφανές σύμπτωμα- υπέστη ανακοπή.

Οι γιατροί προσπαθούσαν επί 50 λεπτά να την επαναφέρουν, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά ήταν πολιτικός μηχανικός και σπούδασε στο πανεπιστήμιο City, στο Λονδίνο.

Η Ελένη-Δανάη Σαμαρά είχε πάρει το όνομα της γιαγιάς της Ελένης-Λένας Ζάννα. Ήταν τρισέγγονη της συγγραφέως Πηνελόπης Δέλτα.

Το 2008 είχε αποφοιτήσει από το Κολλέγιο Αθηνών.

