To «ευχαριστώ» του Κώστα Σαμαρά μετά την κηδεία της αδελφής του, Λένας

To «ευχαριστώ» του Κώστα Σαμαρά μετά την κηδεία της αδελφής του, Λένας Φωτογραφία: SOOC/ NICK PALEOLOGOS
Ευχαριστεί για τη στήριξη μετά τον πρόωρο θάνατο της Λένας Σαμαρά.

Ο Κώστας Σαμαράς ευχαρίστησε για τη στήριξη στην οικογένεια, δύο ημέρες μετά το τελευταίο «αντίο» στην αδελφή του, Λένα.

Ο γιος του πρώην πρωθυπουργού με ανάρτηση στα social media ευχαριστεί όσους στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας Σαμαρά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, μετά τον θάνατο της αδελφής του σε ηλικία μόλις 34 ετών.

«Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους σας για την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας. Ειλικρινά μας έχουν συγκινήσει απέραντα, όλα τα μηνύματά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά!», έγραψε ο Κώστας Σαμαράς στην ανάρτησή του.

{https://www.instagram.com/p/DNSnXyRMCLe/}

