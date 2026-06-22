Οι κινήσεις αυτές έρχονται ως απάντηση στην επικαιροποίηση της λεγόμενης λίστας «1260H» του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η Κίνα προχώρησε σε νέα εμπορικά αντίμετρα κατά αμερικανικών επιχειρήσεων, απαντώντας στην πρόσφατη απόφαση του Πενταγώνου να εντάξει επιπλέον κινεζικές εταιρείες σε λίστα οργανισμών που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, συνδέονται με την υποστήριξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Πεκίνου.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε τη Δευτέρα την ένταξη δέκα αμερικανικών βιομηχανικών προμηθευτών στη λίστα εξαγωγικών ελέγχων της χώρας, απαγορεύοντας την εξαγωγή προς αυτές προϊόντων διπλής χρήσης που προέρχονται από την Κίνα. Μεταξύ των εταιρειών που επηρεάζονται περιλαμβάνονται οι παραγωγοί σπάνιων γαιών MP Materials και USA Rare Earth, καθώς και οι κατασκευαστές drones Teal Drones και Jaia Robotics. Στη λίστα προστέθηκαν επίσης η εταιρεία ηλεκτρονικών Aveox Inc., η Ball Aerospace & Technologies Corp. και ο αμυντικός προμηθευτής Oshkosh Defense.

Παράλληλα, το κινεζικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τον αποκλεισμό 46 αμερικανικών εταιρειών, κυρίως αμυντικών εργολάβων, από τη συμμετοχή σε κρατικά προγράμματα προμηθειών. Ωστόσο, οι τοπικά εγγεγραμμένες επιχειρήσεις με ξένα κεφάλαια που συνδέονται με τις αποκλεισμένες εταιρείες εξαιρούνται από το μέτρο.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται ως απάντηση στην επικαιροποίηση της λεγόμενης λίστας «1260H» του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Στη νέα έκδοση της λίστας προστέθηκαν αρκετές κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Alibaba, Baidu και η αυτοκινητοβιομηχανία BYD, τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι παρέχουν υποστήριξη στον κινεζικό στρατό.

Αναλυτές εκτιμούν ότι τα κινεζικά αντίμετρα έχουν περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα παρά ουσιαστικό αντίκτυπο στις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών. Ο Χαν Σεν Λιν, διευθυντής της συμβουλευτικής εταιρείας The Asia Group στην Κίνα, σημείωσε ότι οι περισσότερες από τις αμερικανικές επιχειρήσεις που στοχοποιούνται διαθέτουν περιορισμένη ή μηδενική επιχειρηματική έκθεση στην κινεζική αγορά.