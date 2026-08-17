Σε απογραφή του ναυτεργατικού δυναμικού της χώρας προχωρούν η Ελληνική Στατιστική Αρχή και το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με ημερομηνία αναφοράς την 20ή Σεπτεμβρίου 2026.

Η σχετική απόφαση προβλέπει την απογραφή πλοίων και πληρωμάτων, με τη διαδικασία να αφορά τόσο πλοία υπό ελληνική σημαία όσο και συγκεκριμένες κατηγορίες ελληνόκτητων πλοίων υπό ξένη σημαία.

Η έρευνα, η οποία διενεργείται ανά διετία, έχει ως βασικό στόχο τη μέτρηση του ναυτεργατικού δυναμικού των πλοίων με ελληνική σημαία, καθώς και των ελληνόκτητων πλοίων με ξένη σημαία που είναι ασφαλιστικώς συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο και έχουν χωρητικότητα 100 ΚΟΧ και άνω. Παράλληλα, θα συγκεντρωθούν στατιστικά δεδομένα τόσο για τα γενικά στοιχεία ταυτότητας των πλοίων όσο και για τα χαρακτηριστικά των ναυτικών που εργάζονται σε αυτά.

Στην απογραφή εντάσσονται τα πληρώματα των συγκεκριμένων πλοίων, ανεξαρτήτως εθνικότητας, καθώς η απόφαση αναφέρεται ρητά σε Έλληνες και αλλοδαπούς ναυτικούς. Για τον προσδιορισμό των πλοίων που θα απογραφούν θα αξιοποιηθούν το μητρώο ελληνικών εμπορικών πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω που τηρεί η ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και το αντίστοιχο μητρώο του ΝΑΤ.

Η συλλογή των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικού «Ερωτηματολογίου Απογραφής Πλοίου και Πληρώματος», το οποίο θα συμπληρώνεται, ανάλογα με την περίπτωση, από τους πλοιάρχους, τις Λιμενικές Αρχές του εσωτερικού και τις παράλιες Προξενικές Αρχές. Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής με έναν από τους δύο τρόπους.

Μετά την παραλαβή των ερωτηματολογίων, η ΕΛΣΤΑΤ θα προχωρήσει στους προβλεπόμενους ελέγχους πληρότητας και ορθότητας, στην κωδικογράφηση και στη μηχανογραφική επεξεργασία των δεδομένων. Θα ακολουθήσουν οι ποιοτικοί έλεγχοι και η παραγωγή των τελικών αποτελεσμάτων, τα οποία θα παρουσιαστούν μέσω ανακοίνωσης και αναλυτικών πινάκων.

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Το χρονοδιάγραμμα της απογραφής προβλέπει ότι η αποστολή των ερωτηματολογίων προς τις Λιμενικές και Προξενικές Αρχές, τις εφοπλιστικές ενώσεις, τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2026. Η ίδια η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στην ΕΛΣΤΑΤ έως τις 20 Οκτωβρίου 2026.

Η επεξεργασία των στοιχείων θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του 2027. Ο έλεγχος και η κωδικογράφηση των ερωτηματολογίων προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2027, ενώ η μηχανογραφική επεξεργασία και η πινακοποίηση των δεδομένων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 14 Δεκεμβρίου. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων έχει προγραμματιστεί το αργότερο έως τις 21 Δεκεμβρίου 2027.

Κεντρικό ρόλο στη διαδικασία αναλαμβάνει και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες διευθύνσεις. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να διαθέσει επικαιροποιημένους καταλόγους των πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, αλλά και να διασφαλίσει ότι οι υπόχρεοι θα συμπληρώσουν πλήρως και θα επιστρέψουν εμπρόθεσμα τα ερωτηματολόγια. Όσοι δεν ανταποκριθούν εγκαίρως θα λαμβάνουν σχετική υπόμνηση.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν δεν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αποτύπωση της εικόνας της ελληνικής ναυτεργασίας. Με την ανταπόκριση των υπευθύνων των πλοίων θα επικαιροποιηθεί και το μητρώο ελληνικών εμπορικών πλοίων χωρητικότητας 100 ΚΟΧ και άνω που τηρεί η ΕΛΣΤΑΤ, ενώ τα τελικά αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν με σχετική ανακοίνωση και αναλυτικά στοιχεία.