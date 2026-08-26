«Και πάλι ευχαριστούμε που αποκαλύπτετε το πραγματικό σας πρόσωπο…» σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Σφοδρή επίθεση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις διαρροές σχετικά με τη στάση βουλευτών της ΝΔ απέναντι στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα της Κουμουνδούρου κάνει λόγο για «αποτελεσματικό αντιπολιτευτικό έργο» των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας με αιχμηρό τρόπο τις αναφορές ότι η Έλενα Ακρίτα δεν θα υπερψηφιστεί επειδή έχει ασκήσει «σφοδρή κριτική» στην κυβέρνηση και τη ΝΔ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη στάση αποκαλύπτει, όπως αναφέρει, «απέχθεια» προς τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, την πολιτική κριτική και τον αντίλογο, κάνοντας λόγο για «καθεστωτική λογική».

Παράλληλα σημειώνεται ότι «για την Κυβέρνηση, στη Βουλή και στον δημόσιο λόγο δεν χωρούν Βουλεύτριες και Βουλευτές με ήθος και συνέπεια στον ρόλο τους. Δεν χωρά κριτική στην καταστροφική και αντιλαϊκή πολιτική που ασκούν, δεν χωρά αντίλογος στην ακρίβεια, τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, την κατάρρευση του ΕΣΥ και του κοινωνικού κράτους, στον περιορισμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στο ξεπούλημα, τα σκάνδαλα και τον αυταρχισμό.

«Άλλος ένας λόγος για να πέσουν τίτλοι τέλους σε αυτή τη διακυβέρνηση που χαρακτηρίζεται από αλλεργία στην κριτική και τη Δημοκρατία, από αντιθεσμικότητα, σήψη και διαφθορά.», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήγοντας: «Και πάλι ευχαριστούμε που αποκαλύπτετε το πραγματικό σας πρόσωπο…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkytjt4hart5?integrationId=40599y14juihe6ly}