Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου ξεκινά τη χορήγηση επιδόματος γέννησης - Τι ισχύει για το οικογενειακό εισόδημα.

Εφάπαξ οικονομικό βοήθημα για τη γέννηση παιδιού χορηγεί ο Δήμος Νοτίου Πηλίου σε οικογένειες δημοτών που διαμένουν μόνιμα στην περιοχή και αποκτούν παιδί από το 2026 και εφεξής. Το ποσό του επιδόματος γέννησης διαμορφώνεται ανάλογα με τη σειρά γέννησης του παιδιού ήτοι 1.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, 2.000 ευρώ για το δεύτερο παιδί και 3.000 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το βοήθημα αφορά οικογένειες δημοτών που διαμένουν μόνιμα στον Δήμο Νοτίου Πηλίου και αποκτούν παιδί από το 2026 και μετά. Για τη χορήγηση του ποσού ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια. Το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε υφιστάμενο παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο εισοδήματος ανέρχεται σε 15.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε υφιστάμενο παιδί.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. 2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης 3ου τέκνου

4. 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων

5. 5. Ε1 τελευταίου φοορολογικού έτους και Εκκαθαριστικά σημειώματα και των δυο γονέων

6. Φωτοαντίγραφα

Οι αιτήσεις και όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νοτίου Πηλίου στην Αργαλαστή και στα ΚΕΠ του Δήμου Νοτίου Πηλίου.