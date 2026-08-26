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Συγκινεί η Ζέτα Μακρυπούλια.

Η Ζέτα Μακρυπούλια θέλησε να αποχαιρετήσει με τον δικό της τρόπο τη σκυλίτσα που είχε αποκτήσει με το Μιχάλη Χατζηγιάννη στο παρελθόν.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός, μέσω ανάρτησής της στα social media έγραψε το δικό της «αντίο» στην τετράποδη Ζάννη, με την οποία φαίνεται να πέρασε πολύτιμες στιγμές από τη ζωή της.

Ο Μιχάλης Χαζτηγιάννης και η Ζέτα Μακρυπούλια, είχαν υιοθετήσει από κοινού τη σκυλίτσα, η οποία πλέον έφυγε από τη ζωή.

Το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, η ηθοποιός αναδημοσίευσε την ανάρτηση του ερμηνευτή και πρόσθεσε:

«Αχ Ζαννούλα μου! Αυτή η ματιά σου, το βλέμμα σου αυτό…! Δεν θα φύγει ποτέ από τα μάτια μου και το μυαλό μου…».

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Η ανάρτηση του Μιχάλη Χατζηγιάννη

Σε ανάρτηση που έκανε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, μοιράστηκε ορισμένες φωτογραφίες από την κοινή του ζωή με τη Ζάννη, συνοδεύοντάς τες με ένα μακροσκελές και άκρως συγκινητικό κείμενο:

«Ζάννη μου, ήσουν το ωραιότερο δώρο που μου έκανε η ζωή.

Όταν σε βρήκαμε, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσα θα μας χάριζες, πόσα θα μας μάθαινες. Για τη δύναμη της ψυχής, την αγάπη χωρίς όρους, την αφοσίωση.

Για το πώς συνεχίζεις να χαίρεσαι τη ζωή ακόμη κι όταν η ζωή δεν σου τα έχει χαρίσει όλα.

Την ημέρα που έφυγες, σε φιλήσαμε με δάκρυα στο πρόσωπο, σε κρατήσαμε σφιχτά στην αγκαλιά μας κι έκλεισες τα μάτια για πάντα…

Πέταξες ψηλά, σ’ εκείνα τα μέρη που οι ψυχές των αγαπημένων ζουν αιώνια.

Σήμερα, η σκέψη μου είναι πιο πολύ από ποτέ κοντά σου, νιώθοντας ευγνωμοσύνη για όλα όσα μας έδωσες.

Ξεκουράσου, όμορφή μου.

Μου λείπεις, άγγελέ μου».

{https://www.instagram.com/p/Dcf2OL4Apsp/?hl=el&img_index=1}