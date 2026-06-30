Δέκα παραλίες της Ελλάδας που έχουν γίνει ευρέως γνωστές λόγω της φυσική ομορφιά που τις πλαισιώνουν και τα εντυπωσιακά νερά τους.

Μεγάλες αμμουδιές, μικροί κολπίσκοι, εντυπωσιακοί βραχώδεις σχηματισμοί και καταγάλανα νερά, συνθέτουν το μοναδικό και άκρως γοητευτικό μωσαϊκό της Ελλάδας. Ανάμεσα στις αμέτρητες παραλίες της χώρας, ορισμένες ξεχωρίζουν για τη σπάνια φυσική ομορφιά και τα μαγευτικά τοπία τους.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, χιλιάδες ταξιδιώτες αναζητούν τον ιδανικό προορισμό για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις, με τις παραθαλάσσιες περιοχές να βρίσκονται σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεών τους.

Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις του κοινού και την ιστοσελίδα του Trip Advisor, ορισμένες από τις ακτές της χώρας, έχουν αναγνωριστεί ως τις πιο εντυπωσιακές και δεν είναι λίγοι όσοι τις επιλέγουν για να απολαύσουν το μπάνιο τους εκεί.

Οι 10 καλύτερες παραλίες της Ελλάδας

Ανάμεσα στις αμέτρητες παραλίες της Ελλάδας, ορισμένες ξεχωρίζουν για τη σπάνια φυσική ομορφιά και τα μαγευτικά τοπία τους.

Ελαφονήσι – Κρήτη

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Βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά των Χανιών και θεωρείται μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Ελλάδας. Διακρίνεται για την άμμο με την ιδιαίτερη απόχρωση του ροζ, τα ρηχά τιρκουάζ νερά της και το τοπίο που θυμίζει καρτ – ποστάλ. Κάθε χρόνο γίνεται πόλος έλξης για τουρίστες εντός και εκτός συνόρων.

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Μπάλος – Κρήτη

Πρόκειται για μία άκρως γοητευτική πλευρά της βορειοδυτικής Κρήτης. Η λιμνοθάλασσα του Μπάλου φημίζεται για τα γαλαζοπράσινα νερά της και τη λευκή άμμο, ενώ κάθε καλοκαίρι χιλιάδες επισκέπτες απολαμβάνουν το μπάνιο τους, απαθανατίζοντας τη στιγμή.

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Φαλάσαρνα – Κρήτη

Η παραλία Φαλάσαρνα, βρίσκεται στα δυτικά των Χανίων και χαρακτηρίζεται από την τεράστια αμμουδιά και τα καθαρά, γαλάζια νερά της. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για χαλάρωση αλλά και τα θαλάσσια σπορ, με το ηλιοβασίλεμα να θεωρείται η πιο γοητευτική ώρα.

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Άντονι Κουίν – Ρόδος

Σε ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Ελλάδας, στη Ρόδο, βρίσκεται η παραλία Άντονι Κουίν που απλώνεται κοντά στο Φαληράκι και πήρε το όνομά της από τον γνωστό ηθοποιό. Πρόκειται για έναν μικρό κόλπο που περιβάλλεται από βραχώδεις σχηματισμούς δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για κολύμπι και εξερεύνηση στο νερό.

Μύρτος – Κεφαλονιά

Πρόκειται για μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Ελλάδας και θεωρείται σήμα κατατεθέν για το νησί της Κεφαλονιάς. Η παραλία Μύρτος είναι ένας μεγάλος εντυπωσιακό κόλπος, που περιβάλλεται από λευκούς βράχους και ξεχωρίζει για το άσπρο βότσαλο και τα καταγάλανα, βαθιά νερά της.

Τσαμπίκα – Ρόδος

Η Τσαμπίκα, στην ανατολική Ρόδο, είναι μια μεγάλη αμμώδης παραλία με χρυσή άμμο και ρηχά, καθαρά νερά. Αποτελεί ιδανική επιλογή για οικογένειες, ενώ πάνω από την παραλία δεσπόζει το ομώνυμο μοναστήρι.

Πόρτο Κατσίκι – Λευκάδα

Το Πόρτο Κατσίκι βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της Λευκάδας και είναι ιδιαίτερα γνωστό για τα εντυπωσιακά λευκά βράχια που καταλήγουν μέσα στη θάλασσα. Τα νερά αποκτούν ένα εντυπωσιακό γαλάζιο χρώμα και όταν οι άνεμοι στο νησί είναι σε ύφεση δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για κολύμπι.

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Καλαμάκι – Ζάκυνθος

Η παραλία Καλαμάκι βρίσκεται στον κόλπο του Λαγανά, στη Ζάκυνθο, και είναι γνωστή για τη χρυσή αμμουδιά και τα ρηχά νερά της. Το εντυπωσιακό στοιχείο σε αυτή την παραλία είναι το γεγονός ότι έχει χαρακτηριστεί προστατευμένη περιοχή καθώς εκεί γεννά τα αυγά της η θαλάσσια χελώνα καρέτα – καρέτα.

Καμάρι - Σαντορίνη

Η παραλία Καλαμάρι, στη Σαντορίνη, ξεχωρίζει για το ήρεμο περιβάλλον και τα καθαρά νερά της. Αποτελεί μια πιο ήσυχη επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν το ιδιαίτερο κυκλαδίτικο τοπίο μακριά από την πολυκοσμία.

Παλαιοκαστρίτσα – Κέρκυρα

Η παραλία Παλαιοκαστρίτσα, βρίσκεται στην δυτική πλευρά της Κέρκυρας και συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές και εντυπωσιακές παραθαλάσσιες περιοχές τους νησιού. Ξεχωρίζει για τους γραφικούς κολπίσκους και το καταπράσινο τοπίο που μοιάζει σαν να αγγίζει το νερό.