Κατά την επίθεση ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να απομακρυνθούν από τα δημοσιογραφικά θεωρεία.

Στην ταυτοποίηση επιπλέον 14 ατομών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αθλητικής Βίας, σε συναργασία με τη Διέυθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσσαλονίκης, οι οποίοι εμπλέκονται στην επίθεση εις βάρος δημοσιογράφων στο γήπεδο της Τούμπας την Κυριακή 15/03.

Από τα περίπου 50 άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση, ταυτοποιήθηκαν οι 14, εκ των οποίων οι 8 έχουν ήδη συλληφθεί. Πρόκειται για 14 ημεδαπούς ηλικίας από 22 έως 45 ετών, ενώ στους συληφθέντες ασκήθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό και άλλες διατάξεις και για παράνομη βία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή, με την αστυνομία να συνεχίζει τις έρευνες για την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων.