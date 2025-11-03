Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα κάνει την εμφάνισή της την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.

Η επόμενη πανσέληνος θα είναι η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου, γνωστή ως «φεγγάρι του κάστορα» (beaver supermoon) - η δεύτερη από τις τρεις διαδοχικές υπερπανσελήνους του 2025.

Θα ανατείλει στον αστερισμό του Ταύρου, την περίοδο κορύφωσης της βροχής διαττόντων Ταυρίδων, και στη συνέχεια θα συμπέσει με την έναρξη της δημοφιλούς βροχής διαττόντων Λεοντιδών του 2025.

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα πλησιάσει περισσότερο τη Γη απ’ όλες τις άλλες πανσελήνους του έτους, με την κοντινότερη απόσταση να φτάνει τα 356.979 χιλιόμετρα (σύμφωνα με το Almanac).

Καθώς η υπερπανσέληνος του κάστορα δύει στον ορίζοντα, θα φαίνεται μεγαλύτερη και πιο πορτοκαλί, ταιριάζοντας με το φθινοπωρινό τοπίο· ωστόσο, το πορτοκαλί χρώμα είναι στην πραγματικότητα μια οπτική ψευδαίσθηση, καθώς το φως της Σελήνης περνά μέσα από μεγαλύτερο τμήμα της ατμόσφαιρας της Γης όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα.

Η πανσέληνος του κάστορα θα ανατείλει την ίδια νύχτα που κορυφώνεται η νότια βροχή διαττόντων Ταυρίδων, ακολουθούμενη από την κορύφωση των βόρειων Ταυρίδων την επόμενη εβδομάδα και των δημοφιλών Λεοντιδών την εβδομάδα μετά από αυτήν.

Τι είναι η υπερπανσέληνος;

Υπερπανσέληνο έχουμε όταν η τροχιά της Σελήνης βρίσκεται πιο κοντά στη Γη την ίδια στιγμή που η Σελήνη είναι πλήρης. Σύμφωνα με τη NASA, σε απόσταση περίπου 363.7111 χιλιομέτρων από τη Γη, η πανσέληνος φαίνεται πιο φωτεινή και μεγαλύτερη από μια κανονική πανσέληνο· εξ ου και ο όρος «υπερπανσέληνος».

Επειδή οι υπερπανσέληνοι βρίσκονται πιο κοντά στη Γη από το συνηθισμένο, δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι φαίνονται μεγαλύτερες και πιο λαμπερές.

Οι υπερπανσέληνοι εμφανίζονται σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων διαδοχικά. Φέτος ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο και θα ολοκληρωθούν τον Ιανουάριο του 2026· ο επόμενος κύκλος υπερπανσελήνων θα εμφανιστεί τον Νοέμβριο του 2026.

Γιατί ονομάζεται «πανσέληνος του κάστορα»;

Σύμφωνα με το Farmer’s Almanac, η πανσέληνος του Νοεμβρίου σηματοδοτεί την εποχή που εμφανίζονται τα πρώτα χιόνια στο βόρειο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Τα ίχνη πάχνης στο γρασίδι δείχνουν στους κάστορες ότι είναι καιρός να χτίσουν τα φράγματά τους πριν παγώσει το έδαφος.

Το φεγγάρι του κάστορα είναι σημάδι ότι πλησιάζει ο χειμώνας. Εκτός από την εποχή που τα ζώα αναζητούν καταφύγιο, πρόκειται και για την περίοδο που οι κυνηγοί παγιδεύουν κάστορες για τις πυκνές, χειμωνιάτικες γούνες τους.

Τα ονόματα των πανσελήνων έχουν μακρά παράδοση και συνδέονται με τη λαογραφία των πρώτων Ιθαγενών Αμερικανών, των αποικιακών Αμερικανών και των Ευρωπαίων, σύμφωνα με το Almanac.

Πηγή: phillyburbs.com