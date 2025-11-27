Οι τέσσερις αλλαγές που φέρνει η υπουργική απόφαση.

Με υπουργική απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά από εισήγηση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και την υποβολή απόψεων των υπολοίπων Γενικών Επιτελείων, θεσπίζεται σειρά από νέα ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με την υπουργική απόφαση καταργείται η προηγούμενη και επέρχονται τέσσερις κύριες αλλαγές.

Πρώτον, αντικαθίσταται η προϋπόθεση της ανικανότητας άσκησης κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος ή εργασία από την προϋπόθεση της συνδρομής αναπηρίας.

Δεύτερον, προσδιορίζονται οι όροι «νυχτερινή βάρδια» και «διανυκτέρευση στο πλαίσιο εκτέλεσης υπηρεσίας».

Τρίτον, προστίθεται επιπλέον ο όρος της «κατά αποκλειστικότητα» άσκησης επιμέλειας ενηλίκου τέκνου κατόπιν δικαστικής απόφασης για τα στελέχη που ευεργετούνται από σχετικές διατάξεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέταρτον, ρυθμίζεται για συγκεκριμένες κατηγορίες στρατιωτικών που εμπίπτουν στις ευεργετικές ρυθμίσεις και αντιμετωπίζουν οξέα κοινωνικά προβλήματα (γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, γονείς που ασκούν την αποκλειστική επιμέλεια τέκνου με αναπηρία ή μη, γυναίκες που υποβάλλονται σε διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κ.α.) η απαλλαγή τους από την εκτέλεση υπηρεσιών και από τη συμμετοχή σε ασκήσεις, το δικαίωμα επιλογής βάρδιας (πρωινής, απογευματινής, νυχτερινής) και το ανώτατο όριο υπηρεσιών.