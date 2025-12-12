Τι προβλέπουν οι κυβερνητικοί.

Ούτε οι κυβερνητικοί μπορούν να βάλουν το χέρι στο Ευαγγέλιο ότι την άλλη εβδομάδα θα ανοίξει ο δρόμος για τον πολυπόθητο διάλογο με το αγροτικό κίνημα που βρίσκεται στους δρόμους.

Δεν ξέρουν καν αν το Σάββατο οι αγρότες θα αποφασίσουν να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Δείγμα της αδυναμίας συνεννόησης ακόμη και στο παρασκήνιο.

Αυτό που ξέρουν είναι ότι όλα τα κοινοτικά λεφτά έχουν εξαντληθεί και ότι το εθνικό ταμείο είναι μείον.

«Μόνο θεσμικά θέματα μπορούμε να συζητήσουμε εκτός από το φθηνότερο ρεύμα και ίσως μία διεύρυνση όσων δικαιούνται επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο» λένε και προβλέπουν αλλαγή του χρόνου με μπλόκα.

Λ.Ι.