«Βιοποριζόμαστε από αυτή τη δουλειά, οπότε όλα παίζουν τον ρόλο τους» τόνισε.

Για τα σχέδιά της για τις γιορτές αλλά και το ενδεχόμενο να τη δούμε ξανά σε ένα πρωινό μαγκαζίνο μίλησε η Μαρία Μπεκατώρου στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ».

«Τις ημέρες των Χριστουγέννων θα τις μοιράσουμε, λίγο στην Αθήνα, λίγο εκδρομές… Χρόνο θα αλλάξουμε στην Αθήνα», αποκάλυψε αρχικά η Μαρία Μπεκατώρου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dexuno021d49?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Μαρία Μπεκατώρου- που τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει την παρουσίαση διάφορων τηλεπαιχνιδιών καθώς όπως έχει πει, σε αυτά τα πρότζεκτ νιώθει καλύτερα- είπε στη συνέχεια: «Ξέρω τι έχετε ακούσει για το Chase. Δεν έχω όμως κάποια επίσημη ενημέρωση για τη Special Edition του Chase. Τα γυρίσματά μας τώρα είναι για το Chase, το καθημερινό».

«Θα με βλέπατε ξανά σε πρωινό, μόνο αν είχα ανάγκη να το κάνω. Βιοποριζόμαστε από αυτή τη δουλειά, οπότε όλα παίζουν τον ρόλο τους. Θα ήθελα να συνεχίσω και να κλείσω την καριέρα μου στην τηλεόραση με καθαρή ψυχαγωγία» ανέφερε τέλος η παρουσιάστρια.