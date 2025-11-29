«Η χώρα δεν φαίνεται να μπορεί να έχει επενδύσεις» τόνισε μεταξύ άλλων.

«Μετά το 2026, τι; Τι αφήνει πίσω της η ΝΔ; Ο αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Ούτε ο κ. Τσίπρας, ούτε τα άλλα κόμματα» τόνισε, μεταξύ άλλων, η Άννα Διαμαντοπούλου.

«Προσέξτε βγήκαν οι προβλέψεις του πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού του 26-29, για το επόμενο λοιπόν διάστημα που τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, η χώρα δεν φαίνεται να μπορεί να έχει επενδύσεις και έχει μείωση της ανάπτυξης της» συνέχισε μιλώντας στον Real FM 97,8.

Και πρόσθεσε: «Άρα βρισκόμαστε μπροστά σε μία κατάσταση που αποδεικνύει ότι τα 7 αυτά χρόνια του κυρίου Μητσοτάκη δεν έγιναν οι μεταρρυθμίσεις εκείνες που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα σημαίνει ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις δεν έχουμε εξαγωγές, δεν υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο που να βοηθάει την παραγωγή. Δεν έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις στην ενέργεια, γι' αυτό και έχουν χαμηλούς μισθούς».

«Αποδεικνύεται λοιπόν τώρα από τα στοιχεία τα προχθεσινά ότι με το που σταματάει το Ταμείο Ανάκαμψης η χώρα είναι χειρότερα από εκεί που ήταν. Ως προς τη δυνατότητα να αναπτυχθεί με τις δικές της δυνάμεις» κατέληξε.