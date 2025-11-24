Την ΕΝΤΑ στο θέατρο ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ - παίζει ένας ηθοποιός που του μοιάζει απίστευτα!

Το έργο που έγραψαν ο Γ. Παλούμπης και ο Α. Τσιοτσιόπουλος είναι ένα πολιτικό δράμα που εκτυλίσσεται στη χώρα μας το 2032, με τον τότε προοδευτικό πρωθυπουργό ετοιμοθάνατο και ένα άγριο παιχνίδι για τη διαδοχή του να παίρνει απρόβλεπτη τροπή όταν μια έντιμη εφοριακός θέτει υπόψη της κόρης του, μας σύγχρονης Έντα Γκάμπλερ, και του συζύγου της, υπουργού, ένα τεράστιο σκάνδαλο.

Στην παράσταση που ανέβηκε στο θέατρο «Τζένη Καρέζη» την Παρασκευή και κινείται ήδη σε ρυθμό sold out παίρνει μέρος ο ηθοποιός Κώστας Φυτίλης ο οποίος μοιάζει εντυπωσιακά με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Παύλο Χρηστίδη και υποδύεται έναν φιλόδοξο πολιτικό που...

Η ομοιότητα σχολιαζόταν από θεατές την ώρα που έφευγαν από το θέατρο μετά από χειροκρότημα μεγάλης διάρκειας.

Ο βουλευτής νότιου τομέα του ΠΑΣΟΚ θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία όταν δει την παράσταση.

Τ.Τε.