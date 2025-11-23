Σε γραμμή ...Μαξίμου το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, «η ιστορία δεν ξαναγράφεται»!

Δεν λέμε καλός ο κομματικός πατριωτισμός, αλλά και λίγη περισσότερο περίσκεψη δεν κάνει ποτέ κακό.

«Κανένας δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία» δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης, ένα πολύ ελπιδοφόρο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την κυκλοφορία του βιβλίου Τσίπρα το πρωί της Δευτέρας.

Η δήλωση Χρηστίδη είναι ακριβής αντιγραφή δηλώσεων του πρωθυπουργού και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ιδίως ο Παύλος Μαρινάκης από τις αρχές καλοκαιριού έχει δηλώσει δεκάδες φορές με αφορμή το βιβλίο Τσίπρα πως «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται».

Αλήθεια, γιατί δεν ξαναγράφεται; Ότι χρησιμοποίησαν για πολιτική προπαγάνδα οι μνημονιακές δυνάμεις θα μείνει έτσι;

Η στήλη δεν λέει ότι ο πρώην πρωθυπουργός λέει παντού την αλήθεια ή δεν τη λέει ή λέει τη μισή. Λέει πως η ιστορία ξαναγράφεται και πως το κεφάλαιο χρεοκοπία της χώρας θα γράφεται και θα ξαναγράφεται για πολλά χρόνια ακόμα. Η ιστορία των μνημονίων δεν ξεκίνησε το 2015, αλλά πολύ παλαιότερα, ενώ τα κτηνώδη -και λανθασμένα- μέτρα σύμφωνα και με αυτούς που τα επέβαλαν υιοθετήθηκαν τόσο την περίοδο 2010-11 όσο και την περίοδο 2012-15, με Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Η δε συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, επιλέγοντας για υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της ΝΔ αποφάσισε να «δραπετεύσει» και να παραδώσει την «καυτή πατάτα» στα χέρια του τότε ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, επιλέγοντας νωρίτερα να δημιουργήσει οικονομική ασφυξία στη χώρα ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να αποτελέσει «αριστερή παρένθεση».

Να μην γίνει συζήτηση για παράδειγμα γιατί το ΠΑΣΟΚ ανέτρεψε ουσιαστικά την κυβέρνηση Παπανδρέου με την παγκόσμια πρωτοτυπία να της δώσει ψήφο εμπιστοσύνης υπό την προϋπόθεση να δεσμευτεί ο πρωθυπουργός ότι την επόμενη μέρα θα ...παραιτηθεί;

Και να μη θυμηθούμε ποιο κόμμα λίγο πριν τις εκλογές, στριμωγμένο από τα ποσοστά του Κυριάκου Μητσοτάκη, του μόνου κερδισμένου από το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου, διέρρευσε πως αν ο Μητσοτάκης δεν έχει πλειοψηφία θα του παρέχει ψήφο ανοχής, για να το μαζέψει λίγο αργότερα;

Η ιστορία λοιπόν γράφεται και ξαναγράφεται και θα ξαναγραφεί. Και από τον Αλέξη Τσίπρα και τα όσα γράφει στο βιβλίο του. Σωστά ή όχι θα το κρίνει ο καθένας, θα το δούμε.

Ότι όμως «η ιστορία δεν ξαναγράφεται» δίνει και το φόβο και την αυταρχικότητα όσων το λένε. Και επειδή σε αυτή την κατηγορία δεν βάζουμε τον ελπιδοφόρο Παύλο Χρηστίδη, τον οποίο στα αλήθεια εκτιμούμε πολύ, καλό θα είναι να μην υποπίπτει σε τέτοια ατοπήματα. Αδικεί τον εαυτό του...

(Ο Βασίλης Σκουρής είναι δημοσιογράφος)