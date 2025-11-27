«Το μεγαλύτερο ψέμα το λες ότι παρουσιάζεις τη μισή αλήθεια», σχολιάζει η Άννα Διαμαντοπούλου.

«Πολιτικές και δήθεν μεταρρυθμίσεις οι οποίες ανακοινώνονται ούτε εφαρμόζονται ούτε έχουν τα αποτελέσματα για τους πολλούς», σχολιάζει σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok η Άννα Διαμαντοπούλου.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Ακουσα το βίντεο του κυρίου Μαρινάκη. Μιλάει για τα κόμματα της απόλυτης καταστροφής. Φαντάζομαι ότι μέσα σε αυτά εντάσσει και τη Νέα Δημοκρατία, η οποία το 2019 άφησε έλλειμμα 15%. Αλλά από το μακρινό 2019 ας πάμε στο 2025. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του ότι το μεγαλύτερο ψέμα το λες ότι παρουσιάζεις τη μισή αλήθεια. Είπα λοιπόν στον τομέα των Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ να πει και την άλλη μισή αλήθεια. Δέστε λοιπόν αυτούς τους δύο πίνακες. Οι "αποδοχές εργαζομένων ανά ώρα εργασίας σε όρους αγοραστικής δύναμης", από την ΕΛΣΤΑΤ: Η Βουλγαρία από 11,5 στο 17,5 και η Ελλάδα από 12,3 σε 14,3.

»Στον πίνακα "Η ετήσια μεταβολή Ωριαίας παραγωγικότητας εργασίας", η αύξηση δηλαδή της παραγωγικότητας. Μέσος όρος στη Βουλγαρία 3,15, στην Ελλάδα 0,5. Γιατί η παραγωγικότητα είναι το μεγεθος που δείχνει αν οι μεταρρυθμίσεις, εάν οι πολιτικές έχουν αποτέλεσμα. Γιατί, οι μισθοί αυξάνουν, η παραγωγή αυξάνει όταν η παραγωγικότητα αυξάνει. Αυτό σημαίνει μεταρρυθμίσει στην ενέργεια, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στη φορολογία, στις εξαγωγές και κυρίως σημαίνει πολιτική αναδιανομής.

»Τίποτα από αυτά δεν είχε αποτέλεσμα αυτά τα 6,5 χρόνια, σύμφωνα με την άλλη μισή αλήθεια. Γιατί αφήστε το Λουξεμβούργο, αφήστε τη Βουλγαρία. Γιατί δεν συγκλίνει η χώρα με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό συμβαίνει γιατί πολιτικές και δήθεν μεταρρυθμίσεις οι οποίες ανακοινώνονται ούτε εφαρμόζονται ούτε έχουν τα αποτελέσματα για τους πολλούς».

{https://www.tiktok.com/@anna_diamantopoulou/video/7577356294307220758}