«Όταν ανοίγεις το παρελθόν, θα βγουν και σκελετοί», σχολίασε η Άννα Διαμαντοπούλου αναφορικά με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει τα χαρακτηριστικά ενός πολιτικού που διαιρεί, τόνισε η γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου, επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν έχει να φοβηθεί κάτι».

«Μιλάμε για έναν πολιτικό που αφού ηττήθηκε 5 φορές, το κόμμα του υπέστη 7 διασπάσεις και το εγκατέλειψε, θέλει να επανέλθει στο πολιτικό σκηνικό για να ακουμπήσει ποια στρώματα, με ποια αντίληψη και με ποιους συμμάχους;», σχολίασε αρχικά η Αννα Διαμαντοπούλου, μιλώντας στο Action 24.

«Κάθε ανακοίνωση που βγαίνει, βγαίνουν τρεις σύντροφοί του και τον διαψεύδουν. Θέλετε, λοιπόν, να θεωρήσω ότι είναι απειλή για το ΠΑΣΟΚ ένας άνθρωπος με αυτά τα χαρακτηριστικά;», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, είπε: «Στα αποσπάσματα που ανακοινώθηκαν μίλησε για την πολύ δύσκολη συναισθηματική στιγμή που ξέχασε τα γενέθλια του γιου του και του έδειξε η γυναίκα του τα τρία κεράκια. Ναι, είναι συναισθηματικό. Μήπως όμως θυμάται πώς αισθανόντουσαν οι βουλευτές όταν γυρνούσαν σπίτια τους και τα παιδιά τους έβλεπαν τις κρεμάλες στις πλατείες;».

«Όταν ανοίγεις το παρελθόν, θα βγουν και σκελετοί», υπογράμμισε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dedcak0wlv9l?integrationId=40599y14juihe6ly}