Με σταυρό και όχι στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου θα είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές και όχι στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Μιλώντας στο Ertnews (εκπομπή Συνδέσεις) ξεκαθάρισε ότι προτιμά τον σταυρό χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, αφού, άλλωστε, δεν έχει συνεδριάσει η επιτροπή ψηφοδελτίων.

Σε μετρήσεις που έχουν γίνει και έχουν τεθεί υπόψη της Χαριλάου Τρικούπη, η Α. Διαμαντοπούλου έχει πολύ μεγάλη επιρροή σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Ωστόσο, επειδή δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ότι θα "χτυπηθεί" με τον Παύλο Γερουλάνο στην Α Αθήνας, όπου εκλεγόταν παλιά, πιθανότερο είναι να στραφεί στην Α Θεσσαλονίκης, όπου είναι εξαιρετικά δραστήρια. Εκεί θα την περιμένει η Ράνια Θρασκιά που έχει τη στήριξη του Ν. Ανδρουλάκη αλλά και ο Χ. Καστανίδης που δεν το βάζει κάτω.

Μ.Ξ.