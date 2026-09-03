Οικονομικές προσφορές υπέβαλαν η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας, η APLEKTON HOLDINGS Co. Ltd., συμφερόντων του Δημήτρη Μελισσανίδη, και η ELIA CORPORATION A.E., συμφερόντων του Γιάννη Μυτιληναίου.

Τρεις οικονομικές προσφορές κατατέθηκαν τελικά στον διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (Hellenic Growth Fund).

Πρόκειται για ένα ακίνητο συνολικής έκτασης περίπου 996.920 τετραγωνικών μέτρων, στη θέση «Πούσι Μπάρτζη - Μερέντα» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην Ανατολική Αττική.

Σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωση του Ταμείου, οικονομικές προσφορές υπέβαλαν η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας, η APLEKTON HOLDINGS Co. Ltd., συμφερόντων του Δημήτρη Μελισσανίδη, και η ELIA CORPORATION A.E., συμφερόντων του Γιάννη Μυτιληναίου.

Το επόμενο βήμα της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε μία από τις προσεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου.

Σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών της 5ης Δεκεμβρίου 2025, η αξιοποίηση του ακινήτου προβλέπεται να γίνει μέσω της σύστασης και μεταβίβασης δικαιώματος επιφανείας για χρονικό διάστημα 99 ετών.

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Δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της έκτασης

Το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο κατασκευάστηκε για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004 και περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο σύνολο εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων που συνδέονται με την αθλητική ιππασία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται στάβλοι, αρένες και κτίριο διοικητικών υπηρεσιών.

Το ακίνητο βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο του οικισμού της αρχαίας Μυρρινούντας, ενώ στην ανατολική πλευρά του συνορεύει με τον Ιππόδρομο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της έκτασης. Με βάση τον νόμο 3342/2005 για τη μεταολυμπιακή χρήση των εγκαταστάσεων, πέραν των υφιστάμενων υποδομών προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας σειράς πρόσθετων εγκαταστάσεων και χρήσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται γήπεδο γκολφ, ιππικό μουσείο, σχολές ιππασίας και αναβατών, εμπορικά καταστήματα με είδη σχετικά με την αθλητική ιππασία, χώροι εκθέσεων, εστίασης και δημοπρασιών, καθώς και ξενοδοχειακή μονάδα. Παράλληλα, προβλέπονται δυνατότητες για τη δημιουργία ελικοδρομίου, πάρκου όπου θα μπορούν να πραγματοποιούνται δραστηριότητες τριάθλου και ψυχαγωγικής ιππασίας, χώρων στάθμευσης, καθώς και των αναγκαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων.