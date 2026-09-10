Η επετειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό στην Παραλία Θεσσαλονίκης.

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες μουσικές βραδιές της χρονιάς και η Stoiximan θα είναι εκεί. Ως Χορηγός της επετειακής συναυλίας του Αντώνη Ρέμου, δίνει ραντεβού με το κοινό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, στην Παραλία Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο.

Τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού του δίσκου, ο Αντώνης Ρέμος επιστρέφει στην πόλη όπου μεγάλωσε και έκανε τα πρώτα του μουσικά βήματα, για να γιορτάσει μαζί με το κοινό μία διαδρομή γεμάτη τραγούδια, σημαντικές συνεργασίες και ζωντανές εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η χορηγική παρουσία της Stoiximan στη συναυλία επισφραγίζει τη διαχρονική και ουσιαστική σχέση της με την Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Από το 2018, η Θεσσαλονίκη αποτελεί στρατηγική επιλογή και ενεργό πυλώνα ανάπτυξης για την εταιρεία, ενώ σήμερα σχεδόν ένας στους τρεις εργαζομένους της βρίσκεται εκεί. Η συμμετοχή στη μεγάλη αυτή μουσική γιορτή αποτελεί μία ακόμη έκφραση της διαρκούς παρουσίας της Stoiximan στην πόλη και μια ευκαιρία να βρεθεί κοντά στους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης, σε μια στιγμή που τους ενώνει.

Η επετειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Σύγχρονα συστήματα ήχου και φωτισμού, οθόνες και ειδικές κατασκευές θα συνθέσουν ένα μεγάλο οπτικοακουστικό θέαμα, ενώ στη σκηνή θα βρεθούν καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

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Στο πλαίσιο της χορηγικής της παρουσίας, η Stoiximan θα υποδέχεται το κοινό στο περίπτερό της στο hub των χορηγών, με δώρα και εκπλήξεις που θα συμπληρώνουν την εμπειρία της βραδιάς. Με την παρουσία της στη συναυλία, η Stoiximan γίνεται μέρος μιας μεγάλης γιορτής αφιερωμένης στη μουσική, την Θεσσαλονίκη και στις στιγμές που αποκτούν μεγαλύτερη αξία όταν τις μοιραζόμαστε.