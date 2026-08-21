Το σπίτι ήταν επιπλωμένο και τα πράγματα που υπήρχαν είναι εντελώς κατεστραμμένα.

Με μία αποκρουτσική εικόνα, ήρθε αντιμέτωπη ιδιοκτήτρια στην Καλλιθέα, η οποία είχε νοικιάσει το σπίτι της. Σύμφωνα με φωτογραφίες που παρουσίασε το Mega, η γυναίκα επισκέφτηκε το διαμέρισμά της μετά από 6 χρόνια, όταν ο άνθρωπος στον οποίο το ενοικίαζε έφυγε. Όπως καταγγέλλει βρήκε το σπίτι γεμάτο μούχλα, σκουπίδια και βρομιά. Μάλιστα η ίδια δημοσίευσε εικόνες του σπιτιού πριν εγκατασταθεί ο προηγούμενος ενοικιαστής, υποστηρίζοντας πως ήταν ολοκαίνουργιο και πως είχε αντικαταστήσει μέχρι και τις ηλεκτρικές συσκευές. «Προσπαθούσα για δύο, τρία χρόνια να τον βγάλω από το σπίτι, αλλά δεν γινόταν ήταν πολύ δύσκολο. Προστατεύονται οι ενοικιαστές, μου το είχε πει και ο δικηγόρος μου» είπε η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος, μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega. «Όταν έφτασε η κατάσταση στο απροχώρητο για εκείνον, αποφάσισε ο ίδιος να φύγει, έληξε βέβεια και το συμβόλαιο. Το σπίτι ήταν επιπλωμένο και τα πράγματα που υπήρχαν είναι εντελώς κατεστραμμένα, καμμένες οι ηλεκτρικές συσκευές, πλημμυρισμένο το σπίτι...Υπερβολικά βρόμικο. Η μυρωδιά φτάνει μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας. Όλη η πολυκατοικία διαμαρτύρεται», πρόσθεσε. «Ακόμη και το άτομο που φέραμε για να μας πετάξει τα πράγματα από μέσα, μου λέει, δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο. Μπήκαμε μέσα με μάσκες και γάντια», συμπλήρωσε. {https://exchange.glomex.com/video/v-dkue2hxwmdvt?integrationId=40599y14juihe6ly}