Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σήμαντρα του Δήμου Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ επιχείρησε και ένα ελικόπτερο για την αεροπυρόσβεση. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέδραμε ο Δήμος Νέας Προποντίδας με υδροφόρες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα της εξέλιξης της πυρκαγιάς μέσω drone, με θερμική και οπτική κάμερα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.