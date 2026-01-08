Γιατί ο Κώστας Τσουκαλάς μιλάει για «κυβέρνηση... ΛΑΟΣ».

Σε γραμμή «Παιχνιδιών Εξουσίας», που επιμένουν πως «Ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση, το... ΛΑΟΣ στην εξουσία», προσχωρεί ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Μόνο ο Καρατζαφέρης λείπει από την κυβέρνηση», δήλωσε μεταξύ άλλων μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών»:

Είπε χαρακτηριστικά: «Μπορεί να διαφωνούμε, αλλά είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Έχουμε μια κυβέρνηση που έχουν υπερισχύσει ακραίες δυνάμεις, οι οποίες περιβάλλουν τον Πρωθυπουργό, είναι τα παλιά στελέχη του ΛΑΟΣ, και βλέπουμε και πολύ συχνά και τη σύμπνοια που υπάρχει και με την Ελληνική Λύση σε πολλά πράγματα, άρα νομίζω ότι όλο το παζλ διαμορφώνεται σε μια κατεύθυνση τέτοιου είδους. Λείπει μόνο ο κ. Καρατζαφέρης».

Έτσι είναι αν Γεωργιάδης, Πλεύρης και Βορίδης δίνουν γραμμή στο... Μαξίμου!

Τ.Τε.