Στην έδρα του Μεσσήνιου Σαμαρά θα εξορμήσουν ο Γραμματέας του κόμματος Κώστας Κυρανάκης και η Νίκη Κεραμέως.

Με βαρύ οπλοστάσιο εξορμά την επόμενη εβδομάδα η Ν.Δ. και στην «ευαίσθητη» Πελοπόννησο. Όχι μόνο διότι σε αυτήν περιλαμβάνεται η «έδρα» του Αντώνη Σαμαρά. Στην Πελοπόννησο υπάρχουν και παραδοσιακά «κάστρα» της Ν.Δ. τα οποία δεν θέλει να χάσει αλλά και «κεντρώα» κάστρα τα οποία θέλει να προσεταιριστεί.

Έτσι στην «δεξιά» Λακωνία θα εξορμήσει ο «δεξιός» Μ. Βορίδης.

Στην Αργολίδα ο Θάνος Πλεύρης. Στην έδρα του Μεσσήνιου Σαμαρά θα εξορμήσουν ο Γρ. του κόμματος Κώστας Κυρανάκης και η Νίκη Κεραμέως. Στην Αρκαδία θα περιοδεύσει ο μετριοπαθής Κωστής Χατζηδάκης και στην Κορινθία ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

Στην δύσκολη περιοχή της Θεσσαλίας – λόγω αγροτικής δυσφορίας και πλημμυρών - έχει προγραμματιστεί κομματική εξόρμηση στις αρχές Ιουλίου. Εκεί αναμένεται να βρεθούν οι υπουργοί Άδωνης Γεωργιάδης και Παύλος Μαρινάκης.

Λ.Ι.