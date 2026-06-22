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Πολύ καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα Δευτέρα. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, εκτός από την κεντρική Μακεδονία όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 33 με 34, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 και 36 βαθμούς αντίστοιχα, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 29 έως 31 στα νότια τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Καιρός: Γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα στην κεντρική Μακεδονία οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί, τοπικά στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά το μεσημέρι -απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά, μάλιστα στα ορεινά της Ηπείρου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 στα ηπειρωτικά τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29, στη νότια Κρήτη τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30, στα νότια τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Τη νύχτα οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3, από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.