Μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Σήμα Διαφορετικότητας», κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η παράταση δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να προετοιμάσουν καλύτερα τον φάκελό τους και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία συμμετοχής.

Το «Σήμα Διαφορετικότητας» αποτελεί την πρώτη οργανωμένη κρατική πρωτοβουλία που αναγνωρίζει επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν πολιτικές ίσων ευκαιριών και συμβάλλουν ενεργά στην πρόληψη και την καταπολέμηση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν για τα κριτήρια και τη διαδικασία συμμετοχής, καθώς και να υποβάλουν αίτηση, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του προγράμματος.